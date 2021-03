La politica entra nel calcio e non è solo un problema italiano . L'incubo Covid e le norme sanitarie si ripercuotono inevitabilmente anche sullo sport più seguito, scontrandosi con i protocolli delle singole nazioni. Dopo un lungo tira e molla, la Polonia è riuscita ad avere con sé Robert Lewandowski e Krzysztof Piatek. La trasferta polacca in Inghilterra prevista il prossimo 31 marzo, infatti, avrebbe obbligato gli attaccanti di Bayern Monaco ed Hertha Berlino a 14 giorni di quarantena al rientro in Germania. Una tassa troppo alta da pagare per i club, un incentivo a non partire per i giocatori. Decisivo in questo senso è stato l'intervento di Mateusz Morawiecki, primo ministro polacco, che ha contattato personalmente la cancelliera Angela Merkel.