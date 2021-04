Daniele De Rossi e Gianluca Vialli avrebbero avuto esito positivo dal tampone. Lo riporta il quotidiano il Messaggero. Sarebbero sette i positivi al Covid nello staff dell’Italia, oltre al difensore della Juventus Leonardo Bonucci : tra di loro, anche. Lo riporta il quotidiano

Messaggero che prova a ricostruire gli ultimi giorni nel ritiro degli azzurri: il primo caso è emerso giovedì scorso, quando il segretario Cozzi, con alcuni sintomi, era tornato da Parma a Coverciano, dove il tampone ha dato esito positivo. Dopo la gara al Tardini, lo spostamento lunedì a Sofia, con test tutti negativi.

Martedì sono emersi altri due casi nello staff di Mancini, con i collaboratori Attilio Lombardo e Fausto Salsano positivi e rientrati in Italia invece di volare a Vilnius con la squadra. Mercoledì, infine, gli ultimi quattro casi, con il direttore commerciale Valentini, Battara, De Rossi e Vialli, rientrati solo ieri a casa (in aeroambulanza) e non mercoledì sera con la squadra.

Tra i giocatori, per ora è emersa solo la positività di Leonardo Bonucci. Negativi i tamponi sia per il ct. Mancini che per il presidente Figc Gravina, che nei giorni scorsi è stato a tavola con lo staff del tecnico.

