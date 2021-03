Dopo essere diventato il miglior marcatore della storia del calcio (con il gol nella Supercoppa contro il Napoli ),ha un altro obiettivo per la testa. Diventare il miglior marcatore in assoluto per una Nazionale. CR7 ci è molto vicino grazie al gol realizzato contro il Lussemburgo , portandosi a quotain 173 presenze (amichevoli incluse, solo Nazionale maggiore). Il record è quello di, il bomber iraniano che segnò benin 149 presenze dal 1993 al 2006.