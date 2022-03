Mondiali di Qatar sono alle porte e uno degli attesi protagonisti prova a dare la carica ai suoi. Cristiano Ronaldo ha pubblicato un post su Instagram in cui "presenta" la sfida che il suo Portogallo ha dinanzi a sè per strappare il pass iridato. CR7 e compagni sfideranno la Turchia giovedì sera e in caso di successo affronteranno la vincente di I playoff di qualificazione aisono alle porte e uno degli attesi protagonisti prova a dare la carica ai suoi.ha pubblicato un post su Instagram in cui "presenta" la sfida che il suoha dinanzi a sè per strappare il pass iridato. CR7 e compagni sfideranno la Turchia giovedì sera e in caso di successo affronteranno la vincente di Italia-Macedonia del Nord nella giornata di martedì 29 marzo. Queste le parole del giocatore del Manchester United.

"Focus totale sul Mondiale 2022. Orgoglioso, come sempre, di poter rappresentare il Portogallo. Sappiamo che il cammino non sarà facile, abbiamo il massimo rispetto per i nostri avversari che andremo ad affrontare e che hanno i nostri stessi obiettivi. Ma, insieme, lotteremo per portare il Portogallo al posto che merita. Facciamolo!".

