Mezzo sospiro di sollievo per i tifosi dell'Atalanta: l'infortunio occorso a Robin Gosens nel corso della gara della Germania con il Liechtenstein non è così grave: "Gosens ha riportato un infortunio capsulare al piede sinistro la scorsa notte. Una decisione circa la sua disponibilità per Armenia e Islanda deve ancora essere presa".

Infortunato ma ancora in lizza perla partecipazione ai prossimi due match con la Nazionale tedesca. Flick lo aveva già detto ieri sera: "Robin ha avuto problemi alla caviglia", confermati dagli esami di oggi. Ma fortunatamente niente di grave.

