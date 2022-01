Ho trovato Mario bene, molto bene: è sempre un ragazzo straordinario, lo conosco benissimo fin dai tempi dell'Under 21 quando fece un grandissimo gol a Castel di Sangro. Non spetta a me giudicare le decisioni tecniche, ma ho grande fiducia in Mancini e so che quando porta avanti un progetto è perché questo progetto ha una sua validità. La scelta Balotelli è stata una scelta convinta". Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione Dribbling, il presidente della FIGC Gabriele Gravina parla così del Non so se ci sarà - dice Gravina - ma lui è un uomo risolutivo e decisivo. Sono convinto che Mancini stia valutando tutte le opzioni a sua disposizione. Balotelli è tornato in grande forma, questo posso garantirlo. Noi non dobbiamo lasciare nulla di intentato, a marzo abbiamo due appuntamenti importantissimi e non possiamo fallirli". ". Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione Dribbling, il presidente della FIGC Gabriele Gravina parla così del ritorno in Nazionale di Super Mario , chiamato dal commissario tecnico Roberto Mancini in ottica playoff. L'Italia si giocherà la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 a fine marzo e Balotelli potrebbe essere uno dei protagonisti: "- dice Gravina -".

"È una nostra esigenza, la mia risposta per lo stop del campionato è sì, ma questo deve essere calato nella realtà, ben consci che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni, ci sono anche partite da recuperare. Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative e che si possa mettere la Nazionale nelle condizioni di poter testare la squadra per qualche giorno in più".

