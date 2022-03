Gabriele Gravina nonostante la delusione e l’amarezza non fa passi indietro e, a caldo, spera di ripartire proprio dall’artefice del miracolo successo a Euro 2020, quel La botta è fragorosa e l’incredulità è immensa. L’Italia per la seconda volta non farà i Mondiali di calcio . Per 12 anni l’Italia non prenderà parte alla Coppa del Mondo. Impensabile solo 8 mesi fa quando la Nazionale di Mancini a Wembley sollevava la Coppa di campione d’Europa. Oggi invece si vedono solo macerie ma il presidente della Figc,nonostante la delusione e l’amarezza non fa passi indietro e, a caldo, spera di ripartire proprio dall’artefice del miracolo successo a Euro 2020, quel Roberto Mancini troppo amareggiato per parlare del suo futuro

"Questa è la legge del calcio. Quando si fa parte del mondo dello sport, bisogna accettare anche questi verdetti. Mi dispiace, sono veramente amareggiato per tutti i nostri tifosi. Rimane la gioia grandissima di quest'estate, ma anche la grandissima amarezza per questa sconfitta. Non ce l'aspettavamo. Questi ragazzi sono stati splendidi e continueranno a esserlo. Hanno regalato al nostro Paese un sogno straordinario appena pochi mesi fa. Non dobbiamo però vivere di rendita, la sconfitta di questa sera ci fa capire che nel nostro calcio c'è qualcosa da fare. Non mi riferisco solamente a indici e parametri vari... Dobbiamo capire meglio cosa fare, per esempio, per risolvere il problema dei nostri giovani che non giocano".

"Mi auguro Mancini continui con noi"

"Mancini resterà il ct? Mi auguro che Mancini continui con noi. Ha un impegno a livello di progetto, mi auguro che smaltisca le scorie di questa eliminazione come tutti gli altri italiani e che resti alla guida della Nazionale per continuare il nostro lavoro. Io ho ancora tante energie. Il progetto va avanti? Assolutamente sì. Capisco, saranno giornate dove si cercherà in tutti i modi di destabilizzarci. Le critiche fanno parte del rovescio della medaglia: come abbiamo gioito questa estate, ora sono pronto a ricevere tante critiche. Non ci sono spiragli nel mondo federale, io devo continuare a proteggere questa Nazionale. Si va avanti a testa alta, consapevole che quando non si vince c'è qualche errore”.

"La Nazionale per i club è vista come un fastidio"

"Il risultato di stasera ci dice che c'è qualcosa da fare nel nostro calcio, al di là di indici, riforme o format. Cominciamo a chiederci se i nostri giovani non debbano giocare di più nei nostri campionati. In Primavera viene utilizzato solo un 30% dei giocatori italiani. La Nazionale è vista dai club più come fastidio che come opportunità. Mentre i ragazzi arrivano con entusiasmo, a ogni convocazione c'è sempre grande resistenza da parte dei club. I club tutelano il loro patrimonio, i loro interessi: noi non possiamo imporre delle regole, possiamo chiedere. Questo è l'aspetto di confronto e dialogo. Deve invece far riflettere una progettualità monca, ci sono pochissimi selezionabili. Qualcosa deve essere rivisto e su questo abbiamo noi la responsabilità, dobbiamo aprire un confronto molto più incisivo coi club. Non è la serata per poter accampare delle ipotesi di verifica alternativa al risultato negativo: da questo dobbiamo partire per costruire il bene del nostro paese, senza cercare troppi alibi".

Gravina: "Aiutare il calcio vuol dire aiutare l'Italia"

