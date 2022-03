Mentre il conflitto Russia-Ucraina va avanti, i numeri tra danni e morti si fanno sempre più pesanti. Proprio per questo, il mondo sportivo ha deciso di alzare un muro per dire 'Stop alla guerra' tra finali spostate di località, atleti russi sospesi o obbligati a gareggiare sotto una bandiera neutrea e giocatori che comunicano pubblicamente il proprio pensiero.

Dzyuba, attaccante simbolo della Nazionale russa che ha chiesto di non essere convocato per le prossime partite a causa della difficile situazione tra la Russia e l'Ucraina. Il giocatore ha ammesso di avere molti amici e parenti in Ucraina e di essere in apprensione per loro, in un momento che sembra diventare via via sempre più drammatico. A nomi famosi come quelli di Shevchenko e del tennista Stakhovsky , si è unito anche, attaccante simbolo della Nazionale russa che ha chiesto dia causa della difficile situazione tra la Russia e l'Ucraina. Il giocatore ha ammesso di avere molti amici e parenti in Ucraina e di essere in apprensione per loro, in un momento che sembra diventare via via sempre più drammatico.

“Domenica abbiamo parlato al telefono con Artem - ha spiegato il ct della Nazionale Karpin al sito ufficiale della federazione calcistica russa - ci ha assicurato che vuole davvero giocare in nazionale, ma ora, a causa della difficile situazione in Ucraina, dove ha molti parenti, si è scusato e ha chiesto per motivi familiari di non essere convocato in questo giro. Abbiamo concordato che rimarremo in contatto con lui e seguiremo le sue prestazioni con lo Zenit”.

