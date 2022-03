Corriere della Sera, Gabriele Gravina traccia gli scenari del calcio italiano: impossibile non parlare della Russia di Putin e l'Ucraina di Zelensky con lo sport che ha alzato un grande coro per dire 'NO' al conflitto. Tra decisioni impopolari, tanta paura e Roberto De Zerbi e del suo staff che finalmente possono riabbracciare le famiglie. Di seguito, le parole del Presidente della Figc: Attraverso un'intervista concessa altraccia gli scenari del calcio italiano: impossibile non parlare della guerra che sta coinvolgendo ladi Putin edi Zelensky con lo sport che ha alzato un grande coro per dire '' al conflitto. Tra decisioni impopolari, tanta paura e sportivi arruolati per difendere la propria patria, Gravina racconta anche del rientro in Italia die del suo staff che finalmente possono riabbracciare le famiglie. Di seguito, le parole del Presidente della Figc:

"Sto vivendo male questi giorni. E come me penso tutte le persone che hanno rispetto verso la vita e la dignità umana. Lo sport sta mostrando una compattezza mai vista, il calcio è un fenomeno di aggregazione sociale formidabile, basti considerare che abbiamo 211 Federazioni contro i 193 Paesi associati all’Onu. La Figc ha deciso di far cominciare le partite dei campionati con cinque minuti di ritardo. Una piccola testimonianza, non l’unica. Adesso stiamo lavorando su altre iniziative: non è solo una guerra contro un popolo perché tutti ne siamo coinvolti".

L'altro grande tema affrontato sono le qualificazioni al Mondiale in Qatar. L'Italia dovrà affrontare, il 24 marzo, la trappola Play off contro la Macedonia del Nord e poi, in caso di esito positivo, ci sarà il Portogallo di CR7 o la Turchia. Un sorteggio complicato per gli Azzurri che dovranno fronteggiare anche il calo di forma di alcuni protagonisti come Barella o Bonucci, l'assenza quasi certa di Spinazzola e il rebus attacco con Immobile, Belotti, Balotelli e Scamacca a contendersi una maglia da titolare.

SU DE ZERBI

"L’ho conosciuto ai tempi in cui ero presidente della Lega Pro e lui allenava il Foggia. L’ho chiamato appena saputo dell’invasione russa e ho capito subito quanto grave fosse la situazione. Così mi sono confrontato con il presidente dell’Uefa, che in questa vicenda ha confermato di avere grande carisma, di essere un vero leader. Credetemi, non è stata un’impresa facile far uscire Roberto e il suo staff dall’Ucraina. Ho vissuto momenti di angoscia: pensate che sono partiti dall’albergo scortati, ma durante il coprifuoco e hanno dovuto viaggiare in treno prima di prendere il charter. Quando De Zerbi, oltrepassato il confine, mi ha mandato un vocale ho avuto un’esplosione di gioia".

GLI ATLETI RUSSI ESCLUSI

"Capisco l’amarezza di chi rischia di gettare al vento anni di sacrifici. Ma è l’ora di mandare un messaggio forte. Quanti innocenti, bambini, che muoiono hanno voluto questo conflitto inutile?"

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

"La posta in palio è altissima e sappiamo che il percorso è ricco di insidie. Purtroppo ci siamo complicati la vita da soli. Però ho fiducia. Non posso pensare che la Nazionale capace di arrivare sul tetto d’Europa abbia smarrito il senso dell’essere squadra. Mancini, con il nostro aiuto, sarà bravo a centrare un’altra impresa. Chiedo alla gente e all’ambiente entusiasmo e positività. Così ci vedremo tutti in Qatar".

