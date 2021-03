Parole che ovviamente non sono piaciute al calciatore del Milan, che dal ritiro ha chiesto a Salming di stare zitto: "In Svezia mi attaccano sempre qualsiasi cosa faccia. In Italia non è così , sono più libero. Solo perché gesticolo in campo non è vero che sono negativo, che rimprovero. Per me è un modo di apprezzare ciò che fanno i miei compagni. Lui non mi conosce e dunque è meglio che stia zitto. Solo perché gesticoli non significa essere negativo. Io sono positivo. Quindi pensi a se stesso che io penserò per me. Anche se si prende un disco in testa non vuol dire che stia facendo la cosa giusta".