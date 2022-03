". Con questo breve comunicato il Napoli ha reso noto l'infortunio di Giovanni Di Lorenzo, che si era fatto male sabato durante la sfida di campionato vinta 2-1 in rimonta contro l'Udinese al Maradona grazie a una doppietta di Osimhen . La notizia riguarda naturalmente da vicino anche la Nazionale di Roberto Mancini: Di Lorenzo, che era stato inserito nell'elenco dei convocati del ct azzurro per i playoff dei Mondiali di Qatar 2022, non potrà quindi essere a disposizione sia per la sfida contro la Macedonia del Nord, in programma a Palermo giovedì 24 marzo, sia per l'eventuale finale contro la vincente di Portogallo-Turchia. L'infortunio di Di Lorenzo crea complicazioni anche al Napoli: Spalletti, infatti, dovrà presumibilmente fare a meno del suo terzino per circa un mese.