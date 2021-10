Per la nazionale inglese vice campione d'Europa c'è un potenziale problema all’orizzonte. Dall’Inghilterra infatti rimbalza la notizia che almeno 5 giocatori dei Tre Leoni rifiutano di essere vaccinati.

Fin qui si entra nel campo della libera scelta di ogni individuo, se non fosse che gli organizzatori della Coppa del Mondo in Qatar in programma il prossimo anno prevedono di vietare l’ingresso in campo a tutti i giocatori non vaccinati.

L'Inghilterra può arrivare e mettere in cassaforte la qualificazione al Mondiale vincendo contro Andorra e Ungheria già questo mese; e questo può diventare un serio problema per il ct Gareth Southgate. Dalle indiscrezioni tre di questi giocatori sarebbero “anziani” della squadra, rivelano alcune fonti.

Qualificazioni Mondiali Europa Southgate: "Tomori? Lo seguivamo da tanto, mi piace la sua difesa aggressiva" IERI A 11:21

In molti temono che la situazione possa causare una spaccatura nello spogliatoio, Southgate sostenendo la campagna vaccinale in estate aveva detto: "Non c'è dubbio che il programma di vaccinazione sia la nostra migliore via per uscire da questo problema", mentre una fonte interna allo spogliatoio inglese ha dichiarato: “Se il Qatar va avanti con i piani per richiedere i passaporti del vaccino contro il Covid da tifosi e giocatori, sarà un problema”. Anche il ministro dello sport Nigel Huddleston è intervenuto: "È deludente sentire che potrebbero esserci alcuni calciatori che non sono disposti a farsi vaccinare”. Un portavoce della FA ha aggiunto: “Questa è una questione privata per gli individui e i loro rispettivi club come datori di lavoro. I nostri preparativi per i prossimi match internazionali continuano normalmente”. Insomma una situazione delicata che l'Inghilterra e la Federazione dovranno provare a gestire in vista dei prossimi mesi.

Southgate: "Tomori? Lo seguivamo da tanto, mi piace la sua difesa aggressiva"

Qualificazioni Mondiali Europa Mancini: "Donnarumma? Migliore al mondo, non farà panchina" IERI A 10:13