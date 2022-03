A due giorni dalla sfida delicatissima contro la Macedonia del Nord, la Figc ha fatto sapere che nei controlli effettuati oggi sono emersi due casi di positività al Covid tra i membri dello staff organizzativo che segue la squadra azzurra. I due membri, che non fanno parte nè del gruppo squadra, nè tantomeno del gruppo di collaboratori del ct Mancini, sono stati prontamente prontamente isolati.

Il comunicato

Nel corso dei controlli anti Covid preventivi all’ingresso nel raduno della Nazionale, sono stati riscontrati due casi di positività al Covid tra i membri dello staff della Nazionale. Prontamente, le persone sono state isolate ed è stato organizzato il rientro in sede.

Altri casi di positività relativi allo staff organizzativo di supporto alla Nazionale sono emersi all’arrivo del personale a Coverciano e, anche in questo caso, i soggetti interessati sono stati isolati e non ammessi al Centro Tecnico. Una serie di controlli mirati, relativi a positività emerse nei club di provenienza, proseguono in questi giorni.

