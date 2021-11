Roberto Mancini continua a perdere pezzi in vista della decisiva trasferta di Belfast contro l’Irlanda del Nord, partita in cui l’Italia è chiamata a difendere il +2 di differenza di reti sulla Svizzera e Salvatore Sirigu, il vice di Gigio Donnarumma che non sarà rimpiazzato dal ct Mancini. Il portiere del Genoa nelle prossime ore si sottoporrà a degli esami e farà ritorno a Genova. continua a perdere pezzi in vista della decisiva trasferta di Belfast contro l’Irlanda del Nord, partita in cui l’Italia è chiamata a difendere il +2 di differenza di reti sulla Svizzera e guadagnarsi la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 . Dopo i forfait di Biraghi, Bastoni e Calabria di ieri , stamane ha lasciato il ritiro di Coverciano, il vice di Gigio Donnarumma che non sarà rimpiazzato dal ct Mancini. Il portiere del Genoa nelle prossime ore si sottoporrà a degli esami e farà ritorno a Genova.

Due cambi rispetto all’Olimpico

Mancini intanto medita due cambi rispetto all’undici messo in campo venerdì all’Olimpico contro la Svizzera. Il primo riguarda l’innesto dal primo minuto di Sandro Tonali, tra i più positivi nel secondo tempo di forcing azzurro contro gli elvetici, che prenderà il posto verosimilmente di Locatelli e agirà da mezzala nel centrocampo a tre composto dagli inamovibili Jorginho (a caccia di riscatto dopo il rigore fallito a tempo quasi scaduto) e Barella, non al meglio ma troppo importante per Mancini. In attacco invece chi è certo di una maglia è Domenico Berardi che, verosimilmente, completerà il tridente leggero insieme a Insigne e Chiesa. Mancini per la verità starebbe valutando anche l’opzione di scegliere la gioventù e la freschezza di Gianluca Scamacca, chiamato a sostituire Ciro Immobile, anche se il capitano partenopeo appare favorito.

