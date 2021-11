Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro della Nazionale. Il difensore centrale dell'Inter, nemmeno in panchina venerdì sera contro la Svizzera all'Olimpico , aveva riscontrato un affaticamento agli adduttori durante il derby di campionato contro il Milan e sembrava avere recuperato, ma evidentemente il problema non si è risolto. L’Italia continua così a perdere pezzi nel cuore della difesa, dopo il forfait di Giorgio Chiellini . Contro gli elvetici Mancini si è affidato ad Acerbi e Bonucci, supportati sulle fasce da Emerson e Di Lorenzo nel consueto 4-3-3. L'assenza di Bastoni è un pensiero in più per il ct in vista della decisiva sfida contro l’Irlanda del Nord, in programma lunedì 15 novembre.

Gli azzurri si giocano il pass diretto per i Mondiali di Qatar 2022 nell’ultima partita del girone C di qualificazione: al momento sono al comando della classifica a pari punti con la Svizzera, ma con una differenza reti migliore (due gol di vantaggio nei confronti degli elvetici, che lunedì sera giocheranno in casa contro la Bulgaria). Tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti: bisognerà chiudere davanti ai rossocrociati in classifica per qualificarsi ai Mondiali senza dover passare dal doppio turno di playoff.

Mancini: "Sprecato un match point, ma rimaniamo fiduciosi"

