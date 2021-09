Vatti a fidare delle "maggioranze bulgare". Tutti indietro a votare per il punto e così, almeno sul piano del risultato, una festa un po’ meno festa, una notte un po’ meno magica. Uno a uno . Come con la Spagna, come con gli inglesi. Il terzo consecutivo. Era la prima da campioni, 53 giorni dopo Wembley. A Firenze, fra gli applausi dell’avanti popolo.

L’Italia, quinta nella classifica Fifa, la Bulgaria settantacinquesima e già liquidata a Sofia, il 28 marzo, dal rigore di Andrea Belotti e il bisturi di Manuel Locatelli (2-0). Lontane nei valori, avvinghiate sino all’ultimo gong. Non credo alla pancia piena, almeno per ora, e nemmeno ai serbatoi mezzo vuoti, per quanto lo fossero, visto il mese. E, sempre per ora, non penso neppure al Mondiale in pericolo: domenica sera a Basilea, la Svizzera.

Ha cambiato ct, da Vladimir Petkovic a Murat Yakin, coltiva un sogno e la rivincita dello 0-3 europeo di giugno. Servirà di più, certo. Soprattutto a ridosso dell’area: e possibilmente dentro. I topi d’archivio sbandierano, giulivi, il 79% di possesso palla e i dieci corner a zero. Un’aggravante, replicano, isterici, i cultori del risultato “purché respiri”.

Qualificazioni Mondiali Europa Mancini e Bonucci in coro: "In Svizzera per vincere" 15 ORE FA

Frizzanti, distratti poi leziosi ma sempre avanti

Ha ripreso, la Nazionale di Roberto Mancini, dal gioco che aveva seminato: padrona del centro del ring, jab di disturbo, allegria e sinergia. Per la cronaca, e per la storia, sono 35 partite utili consecutive, eguagliato il record di Spagna e Brasile . I bulgari si sono difesi a catenaccio, un modo e un modulo che i seminaristi di Coverciano spacceranno per linee semoventi, e, bucati dal gran gol di Federico Chiesa, fra i migliori, hanno pareggiato con un lampo, uno solo: Kiril Despodov che si scrolla Alessandro Florenzi, confuso, e Atanas Iliev che brucia Francesco Acerbi.

Curioso il destino di Gigio Donnarumma: riserva al Paris, in campo al Franchi, ma un tiro (imparabile) e il resto, sbadigli. Fermo, in pratica, dai penalty dell’11 luglio. E allora? Abbiamo palleggiato fitto, con Jorginho e Marco Verratti (specialmente), abbiamo creato abbastanza ma non troppo, splendido un controllo di Lorenzo Insigne, in corsa, su lancio di Leonardo Bonucci (così così); sugli scudi, si scriveva una volta, il portiere Georgi Georgiev. Il ct ha ruotato Chiesa (a destra, come faceva Andrea Pirlo, ma non ditelo in giro), Ciro Immobile , Insigne, poi Giacomo Raspadori e Domenico Berardi. Sempre avanti, sempre sul pezzo, senza però la mira,il peso e la “cattiveria” che spesso, nelle bolge, fanno la differenza.

Italia-Bulgaria, 2 settembre 2021, Qualificazioni Mondiali 2022: il rammarico di Federico Chiesa (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Un dribbling in più, un flitrante in più: non era facile, anche se il loggione avrebbe scommesso su qualcosa di meglio. Frizzanti e distratti per un tempo, poi leziosi, quindi noiosi. Emerson Palmieri non è Spinazzola, Immobile non era l’Immobile dei nostri poligoni, Insigne gattonava sotto porta, Nicolò Barella friggeva, nervoso, e l’ingresso di Lorenzo Pellegrini al 90’ non l’ho proprio capito: era la mezzala più ispirata di questo scorcio. Alla fine ci hanno fatto prigionieri. Bollicine contro un muro. Teniamolo presente.

roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog di Per commentare o fare domande potete inviare una mail ao visitare il blog di Roberto Beccantini

Mancini: "Italiani felici e storia riscritta, che gioia"

Qualificazioni Mondiali Europa Italia: 35 match senza ko. eguagliato il record di Brasile e Spagna 15 ORE FA