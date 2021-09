A parte chi è tornato a casa, gli altri stanno tutti bene. Siamo in 33 e abbiamo una buona scelta, stanno tutti bene. Per la partita con la Bulgaria la squadra non si discosterà di molto da quella della finale (di Euro 2020 contro l'Inghilterra, ndr)". In conferenza stampa a Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale azzurra Voglio innanzitutto ringraziare i tifosi che ci hanno supportato durante l'Europeo - prosegue Mancini -. Noi dobbiamo fare ciò che sappiamo fare, la posta in palio sarà già molto alta e non potranno esserci distrazioni". ". In conferenza stampa a Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale azzurra Roberto Mancini inquadra così la sfida contro la Bulgaria, primo appuntamento della nuova stagione per quanto riguarda le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022: "- prosegue Mancini -.".

Sulle condizioni di Zaniolo

"Sta bene come tutti gli altri, adesso vediamo. La prima partita è sempre la più delicata perché si riprende dopo un po' di tempo. Ma in questi giorni le condizioni dei giocatori le abbiamo valutato e non sono così male, hanno fatto meno vacanze e la condizione atletica è buona. Il problema è la prima partita, ci deve essere massima concentrazione. Per avere una carriera lunghissima serve essere sempre un professionista serio. La speranza è che stia sempre bene perché il suo gioco è fisico. Poi sulla vita privata io mi fido dei ragazzi, io spero che riuscirà a sfruttare queste grandi qualità che ha".

Si può parlare di nuovo ciclo?

"È la nostra speranza ma lo è da tre anni, coinvolgendo i ragazzi. Non voleva dire vincere e non si vince in un solo modo, ma provare a fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Tra 13-14 mesi abbiamo un Mondiale e non è così lontano, ma ora l'obiettivo primario è continuare a giocare così e qualificarci".

Su Immobile

"Ciro ha sempre fatto bene, così come Belotti. Deve solo continuare a giocare e a stare tranquillo. A volte si fa un po' più di fatica, anche perché alcune gare erano di livello altissimo, ma lui e il Gallo hanno sempre fatto ciò che dovevano fare e questa è stata una cosa decisiva".

Sulle alternative a Jorginho e in attacco

"Raspadori è stato con noi e ha grandi qualità, Scamacca è totalmente diverso, giovane e può essere importante per la Nazionale. E poi c'è Kean. Per quanto riguarda Jorginho, Sensi è quello che si avvicina di più, poi è chiaro che con qualità diverse possono farlo anche Verratti e Cristante".

Mancini: "Italiani felici e storia riscritta, che gioia"

