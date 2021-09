L'Italia campione d'Europa torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri di Roberto Mancini, campioni d'Europa in carica, sfidano la Bulgaria in un match valido per la quarta giornata del Girone C. L'Italia guida il gruppo a punteggio pieno grazie ai successi contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania ottenuti nelle prime 3 apparizioni. Per i bulgari, invece, un solo punto ottenuto nelle prime 3 gare. Calcio d'inizio alle 20.45 di giovedì 2 settembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitra l'incontro l'olandese Serdar Gozubuyuk. Gli assistenti sono Joost van Zuilen e Johan Balder. Al VAR Pol van Boekel con l'assistenza di Rob Dieperink, mentre il quarto ufficiale è Allard Lindhout.

Italia-Bulgaria: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini; Jorginho, Barella, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.

BULGARIA (4-4-2) - Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev. Ct. Petrov.

Italia-Bulgaria: dove vederla in tv

La partita della nostra Nazionale sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raiuno. Per guardare la partita in streaming, invece, bisognerà utilizzare l'app RaiPlay. Puoi seguire la diretta scritta della partita anche sul nostro sito con aggiornamenti in tempo reale.

Italia-Bulgaria: tutte le info

Italia-Bulgaria, math valido pe il Girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, è in programma giovedì 2 settembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Calcio d'inizio alle 20.45

