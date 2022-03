Il risveglio è amaro e lascia addosso una sensazione di disagio che difficilmente se ne andrà presto. L'Italia è fuori dai Mondiali per la seconda volta di fila: l'assurda sconfitta di Palermo contro la Macedonia del Nord impedirà agli azzurri di prendere parte a Qatar 2022. Una doccia gelata, un'altra terribile delusione a distanza di 5 anni da quello 0-0 con la Svezia a San Siro che ci chiuse le porte di Russia 2018. I tre principali quotidiani sportivi italiani, naturalmente, dedicano un'apertura a tutta pagina al disastro della nostra Nazionale, che poco più di 8 mesi fa saliva sul tetto d'Europa trionfando a Euro 2020 nella finale di Wembley contro l'Inghilterra. Poi il calo, in un girone di qualificazione che sembrava in discesa, l'approdo ai playoff e il patatrac del Barbera.

Chiellini che va a rialzare uno sconsolato Donnarumma a fine partita è la foto di apertura scelta dalla Gazzetta dello Sport che titola "Fuori dal mondo". L'editoriale del quotidiano milanese, a firma Stefano Barigelli, ha toni duri: "Non andiamo ai Mondiali per la seconda volta di fila perché il calcio italiano è rimasto la periferia di quello evoluto, nonostante ci fossimo illusi, a luglio, a Wembley, di aver ripreso finalmente il posto a capotavola tra i grandi del pallone. Non è andata così. Il mese dell'Europeo è stato soltanto una felice parentesi in mezzo ad anni di delusioni tra Nazionale e club nelle coppe". "Quando l'Italia nel 2014 uscì subito dal Mondiale brasiliano - si legge ancora - pensavamo di aver toccato il fondo, da allora siamo invece andati indietro. Talmente indietro da essere buttati fuori da una squadra, la Macedonia del Nord, molto meno attrezzata della Svezia che ci eliminò la volta scorsa. Non ci sono attenuanti, non ci sono spiegazioni".

Emblematico anche il titolo a tutta pagina del quotidiano romano, mentre "Il calcio è una bugia", è il titolo dell'editoriale a firma Ivan Zazzaroni. "L 'anagramma di Macedonia è Demoniaca, e potrei non aggiungere altro. Siamo diabolicamente fuori dal Mondiale, un'altra volta. Niente Qatar. Niente di niente. Sembra uno scherzo, ma non lo è. Conosciamo nuovamente l'inferno. Perché abbiamo giocato novanta minuti contro noi stessi. Soli contro le nostre carenze non solo offensive: l'avversario non esisteva, era ridicolo, quando aveva il pallone tra i piedi non sapeva cosa fare, in difesa concedeva spazi e occasioni. Eppure non siamo mai stati in grado di sfruttarli. Retrocessi da campioni d'Europa, è pazzesco: Wembley e le feste di luglio sembrano non appartenerci più. Il calcio non è giusto, il calcio è una bugia. Stasera niente è autentico, sincero".

"È atroce la beffa patita dagli azzurri - si legge nell'editoriale a firma Xavier Jacobelli - . Il calcio sa essere tremendo ed è capace di castigare in modo tanto beffardo anche i campioni d'Europa. La delusione è tremenda per tutto ciò di grandioso che, prima di arrivare a questo spareggio, l'Italia era riuscita a realizzare. Ci sarà tempo per analizzare le cause della sconfitta, la quarta sulle 44 gare guidate da Mancini: la più pesante, la più dolorosa. No, non è stata presuntuosa l'Italia. Semmai, ha pagato un pedaggio bruciante all'ansia che l'ha accompagnata in questo epilogo, giocato con la preoccupazione di vincerlo e chiuso, invece, con la frustrazione di un'eliminazione avvilente. Ora bisogna assolutamente ripartire da Mancini. È l'unico in grado di farlo, anche se la delusione gli pesa addosso come un macigno. Come pesa addosso a tutti noi. Eppure, ora più che mai la Nazionale ha bisogno di questo ct".

Il flop dell'Italia trova spazio anche sulle prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri. Tra i più efficaci e ficcanti c'è senza dubbio quello de L'Equipe: "L'Italia persa nel deserto".

