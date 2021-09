Mal digeriti i due pareggi di fila contro Bulgaria Svizzera , l'Italia prosegue il proprio cammino nel Girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 affrontando la Lituania: calcio d'inizio mercoledì 8 settembre alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Partita di fondamentale importanza per gli azzurri campioni d'Europa in carica: non sono ammesse ulteriori frenate per non compromettere la possibilità di chiudere il girone al primo posto, condizione indispensabile per qualificarsi direttamente alla fase finale del Mondiale senza passare dagli spareggi. L'arbitro dell'incontro sarà l'inglese Craig Pawson. Nel match d'andata in Lituania, disputato lo scorso 31 marzo, gli azzurri vinsero 2-0 . Complessivamente si tratta dell'ottavo confronto tra le due Nazionali: il bilancio è favorevole all'Italia (5 vittorie e 2 pareggi).

Italia-Lituania: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Calabria, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Cristante, Locatelli; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. Ct. Mancini.

LITUANIA (4-2-3-1) - Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas. Ct. Ivanauskas.

Ciro Immobile in azione durante Lituania-Italia - Qualificazioni Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Italia-Lituania: dove vederla in tv

La partita della nostra Nazionale sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raiuno. Per guardare la partita in streaming, invece, bisognerà utilizzare l'app RaiPlay. Puoi seguire la diretta scritta della partita anche sul nostro sito con aggiornamenti in tempo reale.

Italia-Lituania: tutte le info

Svizzera-Italia, match valido per il Girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, è in programma mercoledì 8 settembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Calcio d'inizio alle 20.45.

