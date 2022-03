E allora forza azzurri, tornate a farci sognare! Si avvicina il momento della verità per la nostra Nazionale: l'Italia di Roberto Mancini , campione d'Europa in carica dopo lo storico trionfo di Wembley dell'11 luglio scorso, si gioca l'accesso alla fase finale dei Mondiali di Qatar 2022. Allo stadio Renzo Barbera di Palermo gli azzurri sfidano la Macedonia del Nord in un match valido per le semifinali dei playoff. Si tratta di una partita a eliminazione diretta, senza appello: la vincente sfiderà, martedì 29 marzo, una tra Portogallo e Turchia a Lisbona oppure a Istanbul. L'Italia, che a detta del suo commissario tecnico, scenderà in campo con una squadra molto simile a quello che trionfò a Euro 2020, è chiamata a sfoderare una prova di carattere per passare il turno e giocarsi tutto in finale. Sono passati ormai più di quattro anni da quella notte da incubo del 2017 quando a San Siro fummo estromessi dal Mondiale di Russia 2018 dopo lo sconcertante 0-0 contro la Svezia. Due Mondiali di fila vissuti da spettatori sarebbero davvero troppi.

Globe Soccer Awards 2021: Mancini miglior allenatore dell'anno

Ad

Ore 11.23 - Macedonia, il ct Milevski: "Non siamo qui per caso"

Qualificazioni Mondiali Europa Chiellini: "Niente paura, l'Italia è forte. Io sto bene" 17 ORE FA

"Ogni partita è a sé, può succedere di tutto. Cercheremo di portare a casa un risultato positivo. Siamo pronti, non siamo qui per caso e ci aspettiamo una grande partita". Così Blagoja Milevski, commissario tecnico della Macedonia del Nord, nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Italia al Barbera: "Non siamo ancora al livello degli azzurri - dice - ma faremo di tutto per avere la meglio. Ai ragazzi dirò di divertirsi".

Ore 11.04 - Playoff Mondiali: il percorso dell'Italia

Nel tabellone dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, l'Italia è inserita nel percorso C. In caso di successo stasera a Palermo contro la Macedonia del Nord, gli azzurri di Mancini si giocheranno tutto nella finale di martedì 29 marzo contro la vincente dell'altra semifinale Portogallo-Turchia. Di sicuro l'Italia giocherà l'eventuale finale in trasferta, a Lisbona o a Istanbul.

Ore 10.40 - Italia: i precedenti con la Macedonia

Italia e Macedonia si affrontano per la terza volta in gare ufficiali. Il bilancio dei due precedenti è di una vittoria azzurra e un pareggio. Il primo confronto diretto andò in scena il 9 ottobre 2016 a Skopje: il match, valido per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, vide il successo per 3-2 degli azzurri. La sfida di ritorno, disputata il 6 ottobre 2017 all'Olimpico Grande Torino, si concluse 1-1.

Ore 10.35 - Italia: la probabile formazione

Roberto Mancini sembra avere scelto gli ultimi dubbi sugli 11 che partiranno dall'inizio stasera contro la Macedonia del Nord a Palermo: il match vale per le semifinali playoff ai Mondiali di Qatar 2022.

(4-3-3) - Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

Ore 10.30 - Macedonia del Nord: la probabile formazione

(4-5-1) - Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Da. Babunski, Trajkovski; M. Ristovski.

Mancini: "Non dimentichiamoci quanto fatto quest'estate"

Qualificazioni Mondiali Europa Mancini: "Fiducia ai ragazzi dell'Europeo, l'Italia sa cosa fare" 18 ORE FA