Si avvicina il momento della verità per la nostra Nazionale: l'Italia di Roberto Mancini , campione d'Europa in carica dopo lo storico trionfo di Wembley dell'11 luglio scorso, si gioca l'accesso alla fase finale dei Mondiali di Qatar 2022. Allo stadio Renzo Barbera di Palermo gli azzurri sfidano la Macedonia del Nord in un match valido per le semifinali dei playoff. Si tratta di una partita a eliminazione diretta, senza appello: la vincente sfiderà, martedì 29 marzo, una tra Portogallo e Turchia a Lisbona oppure a Istanbul. L'Italia, che a detta del suo commissario tecnico, scenderà in campo con una squadra molto simile a quello che trionfò a Euro 2020, è chiamata a sfoderare una prova di carattere per passare il turno e giocarsi tutto in finale. Sono passati ormai più di quattro anni da quella notte da incubo del 2017 quando a San Siro fummo estromessi dal Mondiale di Russia 2018 dopo lo sconcertante 0-0 contro la Svezia. Due Mondiali di fila vissuti da spettatori sarebbero davvero troppi.