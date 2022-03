fare le carte al gruppo azzurro. Chi vincerà tra Turchia e come stanno i potenziali 11 titolari dell'Italia di Roberto Mancini, al netto delle numerose incognite come infortuni, recuperi last second, covid, e altri imprevisti che potranno condizionare le scelte del ct Azzurro da qui al 24 marzo. Italia-Macedonia del Nord, in programma giovedì 24 marzo alle ore 20:45 a Palermo, è ormai alle porte ed è dunque giunto il momento di. Chi vincerà tra Turchia e Portogallo , l'altra semifinale, sfiderà (in caso di successo contro la Macedonia del Nord) l'Italia per un unico disponibile per i prossimi Mondiali in Qatar martedì 29 marzo alle ore 20:45. Proviamo a capire, al netto delle numerose incognite come infortuni, recuperi last second, covid, e altri imprevisti che potranno condizionare le scelte del ct Azzurro da qui al 24 marzo.

Verso Italia-Macedonia: il borsino

Portiere

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain): Freccia giù, senz'altro. L'errore contro il Real, nello scorso weekend il tracollo contro il Monaco, di mezzo anche una panchina col PSG. No, il momento vissuto da Gigio non è proprio idilliaco, per usare un eufemismo.

Difensori

Alessandro Florenzi (Milan): Non è titolare al Milan, ma con ogni probabilità lo sarà in Nazionale alla luce dell'assenza di Di Lorenzo... E della mancata convocazione del suo "superiore" Davide Calabria, cui è stato addirittura preferito Mattia De Sciglio in sede di convocazione d'emergenza a seguito dell'infortunio del terzino destro del Napoli. Quando Pioli lo ha chiamato in causa ultimamente Florenzi si è fatto comunque trovare pronto, giostrando sia a destra che a sinistra.

Gianluca Mancini (Roma): Morale a mille dopo un derby vinto e vissuto da protagonista, a esaltarsi nei contrasti. Di pura trance agonistica. Il centrale ex Atalanta si candida con forza a una maglia da titolare contro la Macedonia, in attesa di saperne un po' di più sui recuperi dei senatori Chiellini e Bonucci.

Alessandro Bastoni (Inter): Non sarà abituato a giocare da centrale in una difesa a 4 ma è una certezza nell'Inter di Simone Inzaghi e pensiamo possa tranquillamente esserlo anche in Nazionale. Vice Chiellini perfetto.

Emerson Palmieri (Lione): Titolare di un Lione incappato in una stagione anonima, per non dire deludente (e dopo l'imbarazzante ko interno contro il Rennes Emerson Palmieri è pure scivolato in panchina contro lo Stade de Reims). È comunque un uomo di fiducia di Mancini: in mancanza di Spinazzola è lui il padrone della fascia sinistra. Il backup sarà Cristiano Biraghi.

Centrocampisti

Nicolò Barella (Inter): Il folletto del centrocampo nerrazzurro non sta vivendo un momento trascendentale con la maglia dell'Inter, ma in Nazionale è uno dei magnifici tre là nel mezzo. La sua energia servirà come il pane nei momenti topici di questo playoff mondiale.

Jorginho (Chelsea): Il centrocampista campione d'Europa vola sulle ali dell'entusiasmo dopo gli ultimi risultati del suo Chelsea, ma dovrà giocoforza farsi perdonare gli errori dal dischetto nella doppia sfida di qualificazione mondiale contro la Svizzera. C'è tempo e modo di rifarsi, insomma.

Marco Verratti (Paris Saint Germain): Contro il Real Madrid era stato uno dei migliori in campo tra le fila parigine, contro il Monaco ha "sfoderato" una prestazione calcistica a tinte horror. Vale un discorso molto simile rispetto a quanto scritto per Donnarumma: momentaccio.

Attaccanti

Domenico Berardi (Sassuolo): 14 gol e 10 assist in campionato con la maglia del Sassuolo. Ital-Mancini al suo fatato piede mancino, non serve aggiungere molto altro.

Ciro Immobile (Lazio): Il morale non può che essere sotto i tacchetti dopo il rovinoso ko nel Derby della Capitale, ma il Re dei gol della Serie A è sempre lui (in coabitazione con Dusan Vlahovic) e il Mancio conta su di lui nonostante l'ottimo stato di forma del bomber di scorta Gianluca Scamacca.

Lorenzo Insigne (Napoli): In chiaroscuro le sue ormai ultime uscite con la maglia del Napoli prima di approdare in Canada, nonostante un Napoli in lotta per lo scudetto. Dovrà rinverdire i fasti del tiraggiro 2021... Se non dovesse replicare la magia c'è un Mattia Zaccagni che scalpita nella sua ombra.

