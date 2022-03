Azzurro tenebra", il romanzo che Giovanni Arpino dedicò alla ritirata tedesca del 1974. L'edizione del "vaffa" di Giorgione Chinaglia a Ferruccio Valcareggi. Gli ultimi fuochi di Sandro Mazzola, Gigi Riva, Gianni Rivera. Una botta tremenda, senza se e senza ma. Fuori dai Mondiali per la seconda volta consecutiva . Mai successo a Little Italy. Per recuperare l'ultima presenza, bisogna risalire addirittura al 2014, in Brasile: a casa, subito. Niente Russia 2018, niente Qatar 2022 . L'Italia, campione d'Europa e sesta nella classifica Fifa. Sconfitta, a Palermo, dalla Macedonia del Nord , 67esima del ranking. Un tiro nello specchio, uno solo, al 92': di Aleksandar Trajkovski, il nuovo Pandev. Uno di quegli eroi che nascono per caso, di notte, e, in un momento, ribaltano una montagna di attimi. Che, quando ci fa comodo, chiamiamo destino. Si torna, così, ad "", il romanzo che Giovanni Arpino dedicò alla ritirata tedesca del 1974. L'edizione del "vaffa" di Giorgione Chinaglia a Ferruccio Valcareggi. Gli ultimi fuochi di Sandro Mazzola, Gigi Riva, Gianni Rivera.

Non era un genio, nell'estate del nostro "contento", non è diventato una schiappa oggi. Parlo di Roberto Mancini. I giocatori, i giocatori. Chi, se no? Erano in campo, tranne il blocco della difesa e Federico Chiesa, tutti i "titolarissimi". Ci hanno dato dentro, hanno raccolto 16 angoli, hanno tirato (Domenico Berardi, soprattutto), hanno creato ingorghi pericolosi ma palle-gol pulite, una: regalata dal portiere e sciupata da Berardi.

Domenico Berardi si dispera per una palla gol fallita durante Italia-Macedonia del Nord - Playoff Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Questi siamo. Il ct era nervoso, ha cambiato e ruotato, ha raschiato il fondo del Brasile (Joao Pedro), ma in campo andavano loro, non lui. Mancio, all'Europeo, li aveva portati oltre i limiti di oneste carriere. Ci eravamo illusi che non sarebbero scesi. Il nostro campionato non aiuta, l'edicola ne gonfia il peso netto, un paio di gol e li spacciamo per marziani. Calchi esasperati e grotteschi dell'alieno di Ennio Flaiano: blandito da mamme e pargoli all'atterraggio a Villa Borghese e poi, svanito l'effetto sorpresa, sempre più abbandonato, sempre più canzonato.

La pancia piena, certo. I due rigori sbagliati da Jorginho contro la Svizzera, soprattutto. Jorginho è una pedina, appunto, non l'allenatore. A 37 anni, l'ingresso di Giorgio Chiellini, che con Leonardo Bonucci aveva lavorato persino alla Juventus in funzione esclusiva del Qatar, non ha portato fortuna. È mancata la qualità d'antan. Il dribbling, la mira. Salvo Marco Verratti (che però non segna mai), e i due Alessandri, Florenzi & Bastoni. Fermo restando Immobile: nella Lazio, un monsone; in Nazionale, una brezzolina.

Giorgio Chiellini e i giocatori azzurri affranti dopo l'incredibile ko contro la Macedonia del Nord Credit Foto Getty Images

Il contratto del Mancio era stato prolungato sino al 2026. Diranno che non l'hanno seguito, che l'hanno tradito. Che avrebbe dovuto rinfrescare la rosa, come se la "cantera" domestica offrisse piccoli Messi. È bastato un catenaccio per buttarci giù dal letto. Prendiamocela pure con gli dei, cari o bari a seconda degli episodi. I giocatori, i giocatori. La corona europea non gliela toglie nessuno: chapeau, per l'eternità. Per l'attualità, viceversa, c'è poco da aggiungere alla sentenza e al modo in cui è stata pronunciata. Preparatevi alle tradizionali raffiche d'inchieste sui pochi italiani e i troppi stranieri, sulla Lega che nega gli stage e su un sistema in mutande. Preparatevi, in particolare, a una biblica fuga dal carro.

Di solito, quando le cose vanno male, saltano presidente e ct: nel 2014 toccò a Giancarlo Abete e Cesare Prandelli, dimissionari entrambi; nel 2018, a Carlo Tavecchio e Gian Piero Ventura. Perché dovrebbe sloggiare Gabriele Gravina (anche se immagino che Claudio Lotito stia facendo la ola)? Perché dovrebbe mollare Mancini? Mica è colpa loro.

