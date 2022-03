Un gol dell'ex palermitano Trajkovski al terzo minuto di recupero, al termine di una gara in cui gli azzurri hanno clamorosamente peccato di concretezza offensiva, condanna l'Italia alla seconda esclusione di fila dalla fase finale dei Mondiali: a sfidare il Portogallo sarà la Macedonia del Nord grazie al clamoroso 0-1 dello stadio Renzo Barbera di Palermo . Qui di seguito le dichiarazioni di Chiellini, Verratti e Jorginho.

Chiellini

"E' difficile da spiegare. C'è grande delusione. Anche oggi abbiamo fatto una grande partita dove c'è mancato segnare. Non siamo stati presuntuosi. Sicuramente ci è mancato qualcosa. Abbiamo fatto degli errori da settembre fino ad oggi e li abbiamo pagati. Sono orgoglioso di questa squadra, è ovvio che siamo delusi e distrutti. Dobbiamo ripartire. E' difficile da commentare a caldo. Resterà un grande vuoto e spero che questo vuoto possa dare quell'energia per ripartire. Dobbiamo ripartire per tornare a vincere e tornare in vetta agli Europei e fra quattro anni andare al Mondiale".

SULLA STERILITA' OFFENSIVA

"Occasioni le abbiamo avute. Ci è mancato lo spunto. Arrivavamo lì anche bene. Non ho niente da imputare a questo gruppo".

SULLA SUA CARRIERA: ULTIMA PARTITA?

"Penso che si debba giocare anche la prossima. Non è il momento".

Jorginho

"E’ un dispiacere enorme. Fa male, tanto male".

SULLA PARTITA

"Parlando di calcio, credo che quello non sia mancato perchè abbiamo sempre creato e dominato le partite ma non siamo riusciti a concludere. Non è dare la colpa a nessuno ma è la realtà. In queste ultime partite non siamo riusciti a concludere e abbiamo commesso dei piccoli errori che hanno fatto la differenza dove gli altri hanno trovato dei gol che prima non accadevano".

SUGLI ERRORI

"E' difficile perchè dobbiamo guardare la realtà. Non siamo riusciti a concludere e in questo mi ci metto anche io e mi fa male a pensarci. Andar lì per due volte e non aiutare i compagni e far felice il tuo Paese. Ora si dice andare avanti ma fa male".

Verratti

"E' dura capire. E' una delusione grande. Penso che sia stata una partita che abbiamo dominato e che avevamo l'obbligo di vincere. Partite così le dovevamo vincere. Dovevamo far gol e chiuderla subito perchè eravamo superiori. Il calcio è così, basta una palla metà e metà. E' stato un incubo, eravamo superiori, potevamo fare meglio. Il calcio è così. E' fondamentale essere cinici e spietati. E' difficile spiegarla, è una delusione".

SULL'ARIA NELLO SPOGLIATOIO

"Triste. Vedendo i giocatori avevamo le carte in regola per giocarcela e ora siamo qui a parlare di un disastro. Passare dalle stelle alle stalle è dura. Con i compagni abbiamo passato momenti speciali e rimarrò sempre fiero di loro. Il calcio è così, bisogna far gol. Non ci siamo riusciti ma tutti sanno che hanno dato tutto. Stasera non è bastato, dobbiamo farci domande. C'è un po' di sfiga ma la fortuna si cerca".

