Bisogna essere fiduciosi, pensare al campo. Giovedì sarà una gara importante, contro una squadra che ha meritato di essere qui. Come fatto durante l'Europeo, dobbiamo andare lontano con l'entusiasmo e con la voglia". Siamo ormai giunti all'antivigilia di Italia-Macedonia del Nord, in programma giovedì 24 marzo alle ore 20:45 a Palermo, primo dei due spareggi-playoff verso il Mondiale 2022. Della partita ha parlato Marco Verratti in conferenca stampa. Così il centrocampista del PSG sul match e sui tanti temi toccati: "".

Sulla Nazionale

"Ognuno di noi ha delle storie diverse con le squadre di club, poi qui dobbiamo dare tutto. Con la Nazionale siamo sempre riusciti ad andare avanti. Per la Serie A come per altri campionati rinviare le partite era molto difficile, si gioca di continuo e può essere un problema. Anche fossimo stati tutti ai quarti di Champions qui in Nazionale si sarebbe stata la stessa situazione".

Su Donnarumma e il momento no al PSG

"C'è dispiacere per questa eliminazione, avevamo obiettivi diversi. Sulla seconda domanda dico che nessuno ne ha parlato, siamo concentrati solo su queste due partite. Tutti vogliamo giocare questo Mondiale, dobbiamo fare di tutto".

Sulla possibilità di non andare ai Mondiali

"Siamo abituati a giocare con questa pressione, è un momento importantissimo per noi, lo sappiamo, non possiamo permetterci di essere fuori dal Mondiale, ma l'unica cosa che conosco è lavorare, dare il massimo e fare tutto ciò che c'è da fare. Anche gli altri faranno la partita della vita, noi dovremo fare lo stesso e alla fine si faranno i conti".

Sulla forza dell'Italia

"Consapevolezza e fiducia in noi, abbiamo vinto qualcosa di straordinario giocando con allegria ed entusiasmo. Ancora oggi si parla di quella vittoria lì e per questo abbiamo una forza in più. Molti ci temono, al PSG ci sono molti portoghesi e me l'hanno detto. Sono sicuro che anche gli altri ci temano per quanto fatto e per ciò che siamo. Credo abbiamo tante possibilità di passare il turno".

Sul precedente: la Svezia. Può influire?

"Nel calcio come nella vita i momenti difficili restano sempre. Il calcio poi è fatto anche di piccoli dettagli, non è sempre uguale. Bisogna accettare di ritrovarsi in queste situazioni: poi le sconfitte come le vittorie resteranno sempre, bisogna sempre andare oltre. Sono sicuro che faremo due grandi partite e che faremo il massimo".

Sugli avversari

"La Nord Macedonia è una squadra che difende molto bassa, bisognerà fare attenzione alle loro ripartenze. Al contempo, dobbiamo trovare gli spazi giusti per metterli in difficoltà. Ne stiamo parlando e ci stiamo lavorando con Mancini, ci attende una grande partita".

Ancora su Donnarumma: è giù di morale?

"No, non lo è. Lui stesso era dispiaciuto per l'errore contro il Real Madrid, ma Gigio è un ragazzo speciale. Il giorno dopo era già al lavoro con entusiasmo. Non ci dimentichiamo di ciò che ha fatto durante l'Europeo, lui è uno dei migliori portieri al mondo".

Mancini: "Vogliamo tornare alle Final Four"

