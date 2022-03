L'Italia torna in campo e si gioca la qualificazione alla fase finale dei Mondiali di Qatar 2022. Stasera a Palermo, con calcio d'inizio alle 20.45 in uno stadio Barbera che si preannuncia bollente, gli azzurri di Roberto Mancini affrontano la Macedonia del Nord nella semifinale playoff. Partita da dentro o fuori, senza appello: in caso di parità al 90' si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. In caso di passaggio del turno, l'Italia tornerà in campo martedì 29 marzo per disputare la finale contro Portogallo o Turchia , protagoniste dell'altra semifinale del percorso C dei playoff. In vista della partita contro la Macedonia del Nord, vi abbiamo chiesto di mettervi nei panni del commissario tecnico e di scegliere la formazione che schierereste dal primo minuto