Ci siamo. Dentro o fuori. Roberto Mancini ha diramato la lista dei 33 convocati per la prima (si spera) partita valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar del prossimo novembre 2022 . La prima sfida dunque sarà contro la Macedonia del Nord del napoletano Elmas (qui la DIRETTA SCRITTA ), che però non sarà in campo contro l'Italia causa squalifica.