Proviamo dunque a capire quali potranno essere le scelte di Roberto Mancini anche se ovviamente ci sono ancora molte incognite, come infortuni, recuperi last second, covid, e altri imprevisti ce potranno condizionare le scelte del ct Azzurro da qui a giovedì 24 marzo.

Ad

Italia-Macedonia del Nord Probabili formazioni

Qualificazioni Mondiali Europa Playoff, Italia-Macedonia si giocherà al Barbera di Palermo 09/12/2021 A 17:59

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi (all. Roberto Mancini)

MACEDONIA del NORD (4-5-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi; Trajkovski. (ct Milevski)

Donnarumma in porta è una delle poche certezze, mentre già in difesa molto dipenderà dai presunti recuperi di Bonucci e Chiellini, con Acerbi e Bastoni in pole per sostituirli eventualmente. Sulle fasce dovrebbero invece trovare spazio Di Lorenzo a destra ed Emerson a sinistra. Centrocampo di certezze con Barella-Jorginho-Verratti? La scelta ci sembra obbligata. Così come l'attacco, Insigne-Berardi larghi all'unica punta che sarà Ciro Immobile, coi vari Scamacca, Raspadori e Zaccagni pronti a subentrare vista anche l'assenza pesantissima dell'inforunato Federico Chiesa.

Milevski ci ha abituato a utilizzare il 4-3-3 come modulo di riferimento, ma è probabilmente opterà per una formazione di partenza decisamente più prudente, contro una squadra - quella italiana - tecnicamente superiore e coi favori dei pronostici. In alternativa potrebbe invece proporre il classico 4-3-3. In entrambi i casi va detto che si farà sentire tantissimo l'assenza in mezzo al campo del napoletano Elmas, squalificato.

Quando, dove e a che ora gioca l'Italia contro la Macedonia?

La sfida è in programma giovedì 24 marzo 2022 alle ore 20:45 a Palermo, Italia dunque che giocherà col favore del pubblico di casa. La seconda partita, in caso di vittoria degli Azzurri, è in programma martedì 29 marzo sempre alle ore 20:45 tra la vincente di Turchia e Portogallo con sfida in casa della vincente di quest'ultimo accoppiamento. Finalissima fuori casa dunque per l'Italia.

Dove vedere Italia-Macedonia del Nord in tv e livestreaming

Ovviamente il match sarà trasmesso da RAI 1 in diretta televisiva e su Raiplay in live streaming gratuito, in alternativa potrete seguire il match qui con noi su Eurosport con la nostra , in alternativa potrete seguire il match qui con noi su Eurosport con la nostra diretta scritta , oltre ai nostri approfondimenti pre e post partita.

Le altre partite valide per i Playoff di Qatar 2022

Turchia-Portogallo - giovedì 24 marzo alle ore 20:45 (chi vince sfida la vincente di Italia-Macedonia)

Galles-Austria - giovedì 24 marzo alle ore 20:45

Ucraina-Scozia (posticipata)

Russia-Polonia: Russia eliminata a tavolino, Polonia ai Mondiali

I 33 convocati di Roberto Mancini

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma)

Mancini: "Vogliamo tornare alle Final Four"

Serie A Milan-Empoli 1-0, pagelle: Tomori e Kalulu pilastri difensivi 12/03/2022 A 22:28