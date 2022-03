Italia si laureava campione d'Europa al termine di una cavalcata trionfale, culminata con la vittoria ai Macedonia del Nord e, in caso di vittoria, Portogallo-Turchia. Da quel magnifico Europeo il gioco della formazione di Mancini ha subito un'involuzione abbastanza netta, fermo restando che gli errori dal dischetto di Jorginho nelle ultime sfide del girone hanno pesato in maniera decisiva sulla mancata qualificazione anticipata dell'Italia. Il gruppo di base sarà ovviamente lo stesso di Euro 2020 e questo deve essere il punto fermo da cui ripartire per evitare il secondo Mondiale consecutivo senza la nostra Nazionale, fatto che andrebbe a mettere in discussione tutto il movimento calcistico italiano. Lo scorso 11 luglio l'si laureava campione d'Europa al termine di una cavalcata trionfale, culminata con la vittoria ai rigori contro l'Inghilterra . Nessuno avrebbe immaginato che solo pochi mesi dopo gli azzurri si sarebbero dovuti giocare il pass per il Mondiale ai play off. I deludenti pareggi contro Svizzera e Irlanda del Nord hanno complicato la via per il Qatar alla Nazionale che dovrà, quindi, guadagnarsi la qualificazione in due sfide delicatissime. Il 24 marzo la semifinale contro lae, in caso di vittoria, la finale del 29 marzo contro la vincente di. Da quel magnifico Europeo il gioco della formazione di Mancini ha subito un'involuzione abbastanza netta, fermo restando che gli errori dal dischetto di Jorginho nelle ultime sfide del girone hanno pesato in maniera decisiva sulla mancata qualificazione anticipata dell'Italia. Il gruppo di base sarà ovviamente lo stesso di Euro 2020 e questo deve essere il punto fermo da cui ripartire per evitare il secondo Mondiale consecutivo senza la nostra Nazionale, fatto che andrebbe a mettere in discussione tutto il movimento calcistico italiano.

Analizziamo le opzioni a disposizione del CT Mancini in ogni ruolo con i possibili ballottaggi.

Donnarumma: sicuro titolare in porta

Donnarumma sta affrontando la sua stagione più difficile da quando è un professionista, ma resta uno dei pilastri della Nazionale, nonchè uno dei migliori portieri al mondo. L'errore sta affrontando la sua stagione più difficile da quando è un professionista, ma resta uno dei pilastri della Nazionale, nonchè uno dei migliori portieri al mondo. L'errore commesso negli ottavi di finale di Champions League ha inciso in maniera pressoché totale sull'eliminazione del suo PSG dalla competizione e potrebbe avere lasciato qualche scoria sul ragazzo. Tra le riserve ci saranno l'ottimo Cragno, l'esperto Sirigu e Gollini.

Di Lorenzo e Emerson titolari sulle fasce

Pochi dubbi sulla corsia di destra vista la stagione eccezionale di Di Lorenzo con il Napoli. Florenzi pronto a portare freschezza ed esperienza nei finali di gara. Bella sfida a sinistra dove Emerson e Biraghi si giocano la maglia da titolare. Il primo sta disputando una stagione da titolare al Lione, in cui ha mancato appena due match nel 2022 per covid. Occhio però a Biraghi autore di 5 gol tra Campionato e Coppa Italia con la Fiorentina e dotato di un piede delicato sui calci piazzati.

Bonucci e Chiellini ancora affidabili?

Mai come in questa occasione l'esperienza la farà da padrone. La coppia Bonucci-Chiellini sarebbe il piano A di Mancini che dovrà però verificare la condizione fisica dei centrali juventini. Bastoni è considerato ormai uno dei migliori difensori in Europa, ma all'Inter si è specializzato nel ruolo di terzo centrale di sinistra e i movimenti collaudati di una difesa a 4 non sono esattamente semplici da digerire in pochi allenamenti. L'alternativa principale resta l'affidabile Acerbi, seppur non nella sua migliore stagione. Il romanista Mancini dovrà tenere a bada la sua irruenza e attenuare la sua tendenza al cartellino.

Jorginho in mezzo al campo

Un giocatore della qualità di Jorginho non va giudicato da un errore dagli 11 metri. Il ruolo di play, il più importante della squadra, lo andrà a ricoprire l'ex giocatore del Napoli che era emerso anche come leader all'Europeo. Con il Chelsea ha ritrovato brillantezza negli ultimi mesi e su di lui si appoggieranno le idee tattiche del ct. A disposizione del tecnico ci saranno anche Locatelli, non del tutto convincente in campionato e in Champions con la Juventus, oltre al giallorosso Cristante.

Barella e Verratti ai lati di Jorginho

Il centrocampo era stato il punto di forza dell'Italia ad Euro 2020. Insieme a Jorginho, l'esuberanza di Barella e la tecnica di Verratti erano state il valore aggiunto degli azzurri. Il giocatore dell'Inter ha pagato le fatiche della stagione passata e non sta performando sui livelli altissimi dello scorso anno. Il sardo rappresenta però il profilo perfetto per il gioco veloce di Mancini e sarà il titolare. Impossibile lasciare in panchina Verratti, dimostratosi giocatore da grandi palcoscenici ancora una volta in questa Champions League. Appena dietro nelle gerarchie si trova Pellegrini che avrà sicuramente il suo spazio a partita in corso, lui che perse la possibilità di disputare l'Europeo per infortunio. Tonali rappresenta l'unico mediano classico a disposizione e potrà tornare utile in caso di cambio assetto durante il match, soprattutto in caso di vantaggio.

Berardi e Insigne davanti?

Il reparto offensivo è quello con più punti di domanda. Il più sicuro di un posto tra i titolari è Domenico Berardi, il giocatore con la maggiore inventiva tra gli attaccanti. Per il ruolo di esterno di sinistra le alternative sono diverse, ma il nome più probabile è uno solo: Lorenzo Insigne. Potrebbe essere le ultime due sfide da protagonista con la maglia dell'Italia, dal momento che il giocatore lascerà Napoli per accasarsi al Toronto nel corso dell'estate. Interessante sarà capire la gestione di Zaniolo scelta da Mancini: il talento della Roma non faceva parte del gruppo dell'Europeo e sarà il jolly utilizzabile dagli azzurri. Con Mourinho ha giocato come seconda punta, ala destra e ha avuto modo di provare anche il ruolo di falso nueve. Politano, Zaccagni e Raspadori saranno le prime scelte in panchina, giocatori versatili e parsi in buona condizione nei rispettivi club.

Immobile non si cambia

La mancanza di un uomo prolifico in avanti si è palesata nelle ultime due gare del girone di qualificazione. La mancanza di Immobile si fece sentire e non fu convincente il sostituto Belotti. Il bomber della Lazio partirà da titolare, cercando di replicare i numeri realizzativi ottenuti con i biancocelesti anche in Nazionale. Per questo play off il ct avrà a disposizone due armi in più, entrambi con il fiuto del gol mostrato nel nostro campionato: João Pedro e Scamacca. Sul giovane centravanti del Sassuolo vengono poste le maggiori speranze, in particolare in chiave futura e dell'eventuale Mondiale.

Come giocherà Mancini?

Questa è la formazione che dovrebbe schierare Roberto Mancini per il primo match contro la Macedonia del 24 marzo. Il ct punta ovviamente sulla formazione che ci ha fatto vincere gli Europei. E secondo voi? Come dovrebbe scendere in campo l'Italia?

