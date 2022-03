le polemiche intorno all'Italia, dopo la brutta eliminazione subita contro la Macedonia del Nord. Subito sono iniziati i processi di carattere sportivo, culturale e storico per capire del nostro spogliatoio al Renzo Barbera, lasciato in condizioni vergognose dai calciatori azzurri. "Abbiamo fatto un grosso errore, chiediamo scusa", ha detto Leonardo Bonucci in conferenza stampa. Non si placano, dopo la brutta eliminazione subita contro laSubito sono iniziati i processi di carattere sportivo, culturale e storico per capire le difficoltà del calcio italiano e che sembrano essere insuperabili. Eliminazione al Mondiale 2018 per mano della Svezia con la storia che si ripete nel 2022, dopo l'Europeo vinto quest'estate. Non basta la figuraccia sul campo perchè, poco dopo la partita, sono circolate in rete alcuni video ed immaginial, lasciatodai calciatori azzurri. "", ha dettoin conferenza stampa.

Troppo tardi, perchè al giorno d'oggi la rete e i social non perdonano nulla e così, la situazione all'interno dello spogliatoio di caos ha fatto il giro del mondo suscitando anche la reazione degli inglesi che, probabilmente, non stavano aspettando altro vista la finale persa a Wembley ai calci di rigore e con un Leo Bonucci che, a fine partita, grida 'Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta'.

Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta.

LA REAZIONE DEGLI INGLESI

Una figuraccia evidenziata dalla stampa inglese che non perdona e coglie al volo anche l'eliminazione dell'Italia dal mondiale con i tipici sfottò del momento: 'It's coming Rome' diventa 'You're staying home' (restate a casa) e le immagini dello spogliatoio in disordine diventano occasione per farci la ramanzina:

"Mentre hanno tutto il diritto di essere sconvolti dagli eventi accaduti a Palermo, lo stato in cui la squadra italiana ha lasciato lo spogliatoio dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord è semplicemente inaccettabile. È stato davvero disgustoso, dispiace per il personale addetto alle pulizie dello Stadio Renzo Barbera. Possiamo solo sperare che l'Italia lasci lo spogliatoio in condizioni decisamente migliori dopo la conclusione dell'amichevole contro la Turchia martedì sera…"

Tra i quotidiani più accesi c'è il Sun che ricorda come, anche in occasione della finalissima Inghilterra-Italia di Euro 2020, gli Azzurri hanno lasciato lo spogliatoio di Wembley non in perfette condizioni: 'Non è la prima volta che l'Italia lascia uno spogliatoio in rovina, come ha fatto a Wembley dopo aver battuto l'Inghilterra nella finale degli Europei dello scorso anno. Naturalmente l'atmosfera era completamente diversa a Londra quando gli italiani festeggiavano a squarciagola. Era una festa e c'erano lattine di birra, oltre a bottiglie di vino e champagne sparse ovunque'.

