C'è preoccupazione dopo la scoperta di 4 casi di positività al Covid-19 tra i membri dello staff della Nazionale azzurra. Dopo il comunicato della FIGC, emesso subito dopo la conclusione del match Lituania-Italia valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, il rischio che ci siano altri contagiati è purtroppo elevato anche se filtra un certo ottimismo dovuto al fatto che i positivi riscontrati finora sono stati immediatamente posti in isolamento. E in vista della ripresa del campionato in programma sabato, chiedersi cosa succederà ai giocatori una volta fatto ritorno in Italia e tornati a disposizione dei rispettivi club è lecito.

Nello specifico, c'è da chiedersi se esiste il rischio che tutti i giocatori che hanno partecipato alla doppia trasferta azzurra a Sofia e Vilnius possano essere messi in isolamento fiduciario. Quel che è certo è che saranno i club di appartenenza a testare i giocatori. Qualora emergessero nuovi casi di positività, toccherà eventualmente alle ASL di competenza stabilire l'iter necessario in modo da mattere in sicurezza il resto della squadra dal rischio contagio.

