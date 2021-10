Prende piede la suggestione Roger Ibañez convocabile per la Nazionale azzurra. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il commissario tecnico Roberto Mancini ci starebbe pensando, così come il difensore centrale giallorosso. L'ex Fluiminese passato anche per una stagione all'Atalanta ha tre passaporti: brasiliano, uruguaiano e italiano, ottenuto grazie a degli antenati prima di essere tesserato dalla Dea.

Il regolamento prevede - ricordiamolo - che la naturalizzazione possa essere richiesta a patto che il calciatore che sia dotato del passaporto del Paese in questione e che non abbia giocato una partita ufficiale con la nazionale maggiore di provenienza. Requisiti ai quali Ibañez risponde pienamente, avendo raggiunto al massimo l'Under 23 del Brasile. La palla passa ora nelle mani di Mancini: Ibañez "serve" a questa Nazionale, per ragioni di carattere squisitamente tecnico?

