Italia-Svizzera, match valido per la settima giornata del Girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma, è terminato sul punteggio di 1-1 , frutto delle reti di Widmer e Di Lorenzo. Al 90' Jorginho ha sbagliato un calcio di rigore . Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Italia

Ad

Gianluigi DONNARUMMA 5,5 - Sul gol di Widmer avrebbe potuto fare meglio: quella dello svizzero era una cannonata sì, ma centrale. Colossale incertezza nel recupero che per poco non regala il 2-1 alla Svizzera.

Qualificazioni Mondiali Europa Italia-Svizzera, moviola: regolare il gol di Di Lorenzo 12/11/2021 A 20:30

Giovanni DI LORENZO 6 - Dalla sua parte la Svizzera costruisce il gol del vantaggio. Avvio di partita molto complicato. Poi mette la firma sull'1-1, un gol pesantissimo che rianima gli azzurri, e prende le misure agli avversari.

Leonardo BONUCCI 6 - Avvio frenetico durante il quale regala diversi palloni alla Svizzera con disimpegni affrettati e superficiali. Alza il proprio rendimento col passare dei minuti.

Francesco ACERBI 5 - Troppi errori e indecisioni sia in copertura che in disimpegno. Fuori fase, in affanno anche dal punto di vista fisico.

Emerson PALMIERI 5,5 - Se spinge dà fastidio alla difesa svizzera, ma viene coinvolto poco dai compagni e - soprattutto nella ripresa - è un po' troppo timido.

dall'80' Davide CALABRIA s.v. - Si piazza sulla sinistra ma tocca pochi palloni e non può essere giudicato.

Nicolò BARELLA 5 - Centra Sommer da due metri fallendo in modo incredibile il pallone dell'1-1. Diversi errori in fase di appoggio, decisamente poco lucido. Esce stremato a metà ripresa. Per giocare ha stretto i denti.

dal 69' Bryan CRISTANTE 6 - Mancini lo getta nella mischia nella parte finale del match quando servono centimetri. Buon impatto sulla partita.

JORGINHO 4 - Tocca come al solito una marea di palloni anche se non è sempre preciso negli appoggi. Poi il rigore sparato in curva proprio al 90'. Altro errore pesantissimo dagli 11 metri, come all'andata. Terzo penalty di fila sbagliato in Nazionale.

Manuel LOCATELLI 5 - A giugno contro la Svizzera aveva disputato la sua migliore prova in Nazionale, stavolta non si ripete, anzi. Lotta ma nemmeno lui brilla per precisione. Appannato.

dal 58' Sandro TONALI 6,5 - Sta bene e si vede, ha gamba ed entra subito nel vivo della gara senza tradire alcuna emozione. Col suo ingresso la squadra è più quadrata.

Federico CHIESA 5,5 - Dà sempre la sensazione di poter spaccare la partita, ma stavolta il colpo risolutivo gli resta in canna. Peccato soprattutto per un destro dal limite nel finale sul quale poteva fare decisamente meglio.

Andrea BELOTTI 4,5 - Ha un alibi di ferro: è lontanissimo dalla migliore condizione. Ma questo giustifica solo in parte una prestazione troppo al di sotto della sufficienza. Mai pericoloso.

dal 58' Domenico BERARDI 7 - Si piazza sulla destra nel tridente d'attacco e ha il merito di cercare con insistenza l'uno contro uno. Vivace e intraprendente, si procura il rigore che Jorginho calcia alle stelle.

Lorenzo INSIGNE 6 - Intermittente, anche se fa un paio di cose importanti: scodella a centro area il pallone dell'1-1 di Di Lorenzo e mette a dura prova i riflessi di Sommer con un destro deviato. Chiude da falso 9 e lascia il campo stanchissimo.

dal 79' Giacomo RASPADORI s.v. - Entra tarantolato lanciandosi su ogni pallone, ma non lascia il segno sul match.

Ct: Roberto MANCINI 5,5 - Le assenze non possono che condizionare le sue scelte di formazione, ma al di là di questo l'Italia è ben diversa da quella ammirata e applaudita in estate. Punta su Belotti, ma il Gallo non ripaga la sua fiducia. Non rinuncia a Barella, ma forse sarebbe servito qualcuno al 100% là in mezzo.

Giovanni Di Lorenzo anticipa Sommer e segna il gol dell'1-1 in Italia-Svizzera - Qualificazioni Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Svizzera

Yann SOMMER 6,5 - Paratona su Barella, poi esce a vuoto sul gol di Di Lorenzo. Prodigioso con i piedi nel finale sul destro di Insigne. Graziato da Jorginho.

Silvan WIDMER 7 - Sblocca il risultato con un siluro dal limite che incenerisce Donnarumma. Attacca sistematicamente Insigne costringendolo spesso ad anticipare o a forzare la giocata.

Manuel AKANJI 6,5 - Giganteggia al centro della difesa annullando Belotti e giocando in modo pulito tutti i palloni che gli capitano tra i piedi.

Fabian SCHAR 6,5 - Prestazione più che positiva, si fa valere soprattutto sui palloni alti.

Ricardo RODRIGUEZ 6 - Presidia la sua fascia di competenza in modo diligente e si fa notare per un paio di ottime letture difensive. Costretto a uscire per infortunio.

dal 69' Ulisses GARCIA 4 - La spinta su Berardi che spinge Taylor (dopo il check del VAR) a concedere il rigore all'Italia rientra nella categoria sciocchezze.

Denis ZAKARIA 7 - Attento quando si tratta di coprire, prova anche qualche inserimento là davanti. Giocatore duttile e moderno, non a caso è seguito (anche) da Juventus e Roma.

Ruben VARGAS 7 - Sulla sinistra crea scompiglio tra i difensori azzurri con una serie di iniziative in velocità. Senza dubbio uno dei migliori in campo.

dall'86' Andi ZEQIRI s.v. - In campo per una manciata di minuti, troppo poco per essere giudicato.

Remo FREULER 6,5 - Corsa e intelligenza al servizio della squadra. I suoi movimenti mandano in difficoltà i centrocampisti azzurri: bene in entrambe le fasi.

Xherdan SHAQIRI 5,5 - Gravita sulla trequarti cercando di inserirsi al tiro. Bene nei primi venti minuti, poi cala vistosamente.

dal 79' Djibril SOW s.v. - Entra nel finale quando ormai la partita è un monologo azzurro, non giudicabile.

Renato STEFFEN 7 - Gara di grande sacrificio e di spessore dal punto di vista tattico. Prezioso in fase di raddoppio su Insigne in supporto a Widmer, e non solo.

dal 69' Kastriot IMERI 5,5 - Entra nella fase di partita più difficile per gli svizzeri e infatti combina poco.

Noah OKAFOR 7,5 - Punta avanzata nello schieramento di Yakin, in realtà svaria molto e non dà punti di riferimento agli azzurri. Suo l'assist per il gol di Widmer.

dal 79' Fabian FREI s.v. - In campo solo nel finale, ingiudicabile.

Ct: Murat YAKIN 7 - Partita preparata e approcciata molto bene, in avvio la Svizzera è padrona del campo e l'Italia ci capisce davvero poco. Azzeccata la mossa di non dare riferimenti offensivi a Bonucci e compagni. Nel finale punta a portare a casa il pareggio e ci riesce, anche con un pizzico di fortuna che comunque si merita.

Mancini: "Pallone d'Oro a Jorginho, ha vinto di tutto"

Qualificazioni Mondiali Europa Jorginho tradisce ancora dal dischetto: Italia-Svizzera 1-1 12/11/2021 A 19:17