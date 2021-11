Notte della verità per l'Italia: gli azzurri di Roberto Mancini , campioni d'Europa in carica, affrontano la Svizzera in un match valido per il Girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Una sfida cruciale per le sorti della nostra Nazionale, che al momento guida la classifica del gruppo a pari punti proprio con gli elvetici allenati da Murat Yakin . Il discorso qualificazione si deciderà in ogni caso lunedì quando sono in programma le partite dell'ultimo turno, ovvero Irlanda del Nord-Italia e Svizzera-Bulgaria. Ma è del tutto evidente che gli azzurri, in caso di vittoria, farebbero un passo avanti molto probabilmente decisivo. L'ultimo precedente contro la Svizzera risale allo scorso 16 giugno, sempre all'Olimpico: nella seconda giornata del Girone A di Euro 2020 la nostra Nazionale si impose con un secco 3-0 grazie alla doppietta di Locatelli e al sigillo finale di Immobile. Arbitra l'incontro l'inglese Anthony Taylor.