Secondo quanto riporta alfredopedulla.com, Nicolò Zaniolo e Ciro Immobile non hanno preso parte all'allenamento della Nazionale alla vigilia di Italia-Lituania.

L'attaccante della Lazio ha riscontrato un problema a un flessore, mentre il giocatore della Roma, colpito dutrante il match con la Svizzera, fa riportato una contusione alla coscia sinistra ed entrambi dunque con ogni probabilità non dovrebbero essere della partita.

Immobile non era tra i papabili per un posto da titolare, ma Zaniolo sì: per sostituirlo, ballottaggio tra Chiesa e Berardi.

