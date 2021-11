Il rigore decisivo di Jorginho nella semifinale contro la Spagna a Euro 2020 , trasformato con freddezza mista a incoscienza, è stato senza dubbio uno dei momenti più iconici del favoloso 2021 a tinte azzurre. Già prima di quel penalty, che aveva spalancato all'Italia le porte della finale di Wembley poi vinta contro l'Inghilterra , il nome del centrocampista del Chelsea era indicato tra i papabili più seri per la vittoria del Pallone d'Oro 2021 . A poco più di due settimane dalla consegna del prestigioso riconoscimento di France Football (la cerimonia è in programma il 29 novembre a Parigi) proviamo a spiegare perché Jorginho meriterebbe di chiudere il suo strepitoso anno ricevendo il premio più importante a livello individuale. Abbiamo selezionato 4 motivi che, di fatto, ricalcano i 4 criteri su cui si basa la scelta della giuria chiamata a votare: le prestazioni individuali e le vittorie di squadre, il talento, la carriera e la personalità.

Nessuno come Jorginho: ha vinto tutto

Jorginho può mettere sul piatto della bilancia un palmares che non teme confronti: oltre all'Europeo con l'Italia, infatti, il 29enne regista ex Napoli ha vinto la Champions League e la Supercoppa europea con il Chelsea. Un tris di trionfi a livello internazionale che non possono non avere un peso rilevante.

Sempre protagonista

Jorginho ha recitato un ruolo da protagonista, sia con il Chelsea che con la Nazionale, nella doppia cavalcata verso l'Olimpo. Nella Champions 2020-21, culminata con il successo in finale sul Manchester City, ha giocato tutte le partite tranne una (il ritorno degli ottavi contro l'Atletico Madrid, ma solo perché era squalificato). Per non parlare di Euro 2020: Mancini non ha mai rinunciato a lui, schierandolo sempre titolare e risparmiandogli solo l'ultimo quarto d'ora del match contro il Galles con gli avversari in inferiorità numerica e il primo posto del girone ormai blindato.

Leader in campo e fuori

Tecnicamente Jorginho non si discute: ha qualità importanti sia in fase di impostazione che di rottura, tocca una marea di palloni e la manovra passa spesso dai suoi piedi. Anche dal punto di vista della personalità parliamo di un giocatore di livello assoluto, capace di alzare la voce quando serve e di farsi ascoltare dai compagni in campo e nello spogliatoio. Se nella corsa al Pallone d'Oro paga senza dubbio dazio a livello tecnico di fronte a marziani come Messi e Lewandowski, per quanto riguarda la leadership non può essere considerato inferiore a nessuno, anzi.

Una crescita esponenziale

L'ultimo fattore da considerare è la crescita esponenziale di Jorginho nelle ultime stagioni. Il trasferimento al Chelsea nell'estate 2018 gli ha consentito di giocare con continuità sul palcoscenico internazionale e di acquisire esperienza. Il 2021 per Jorginho ha rappresentato l'apice della carriera, la trionfale conclusione di un percorso calcistico iniziato tre anni fa. Se c'è un momento per mettergli nelle mani il Pallone d'Oro, è indubbiamente questo.

