"Ora arriva il difficile, l'Italia non è più una sorpresa. è nel posto in cui merita di essere e tutti coloro che verranno a giocare contro di noi lo faranno in maniera diversa. Noi dopo quello che abbiamo fatto siamo felici, ma dobbiamo sempre rimanere umili. Il Pallone d'Oro? Lascio parlare voi, cerco di vivere il momento. Manca ancora qualche mese per quella decisione e io penso al presente, voglio godermi questo momento con chi ho attorno. Vedremo cosa succederà...". Dal ritiro della Nazionale a Coverciano, Jorginho parla così delle ambizioni dell'Italia campione d'Europa e di quelle personali.

Sul suo ruolo

"Sinceramente non l'ho scelto io perché a 13 anni era più un trequartista, mentre allora il tecnico che avevo in Brasile mi mise in quel ruolo. E da quel momento in poi ho iniziato a guardare Pirlo e Xavi: ho abbracciato ciò che mi ha detto questo allenatore e sono davvero molto felice".

Sul ritorno in Inghilterra

"L'ho vissuto benissimo, loro lo hanno vissuto meno bene (sorride, ndr)... Mi hanno accolto bene e menomale che abbiamo vinto, così non hanno potuto prendermi in giro loro".

Sul confronto tra Italia e Brasile

"Lasciamogli dire che siamo tanto indietro, che magari è stata fortuna la vittoria dell'Europeo. Ora è difficile rimanere all'ombra per quanto fatto, ma dobbiamo restare umili. Abbiamo mostrato un grande calcio e per continuare a fare quel lavoro dobbiamo andare avanti con fame e umiltà".

Sul rinnovo a vita col Chelsea

"Non ho avuto alcuna offerta e adesso non ci penso nemmeno, sinceramente. Però a 29 anni mi parlate già di finire la carriera ma io voglio giocare fino a 40... (ride, ndr). Se mi fanno un contratto di dieci anni allora sì..."

