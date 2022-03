Cristiano Ronaldo: "Sarà il mio ultimo Mondiale? Lo deciderò io. Con la Macedonia partita della vita"

QUALIFICAZIONI MONDIALI - Cristiano Ronaldo è pronto a sfidare la Macedonia del Nord per portare il suo Portogallo al torneo iridato in programma a novembre e dicembre in Qatar. Alla vigilia della sfida, a CR7 è stato chiesto se questo dovesse essere eventualmente il suo ultimo Mondiale in campo e lui ha risposto piccato.