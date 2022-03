La sconfitta contro la Macedonia del Nord ha gettato l'Italia nello sconforto e nell'indecisione. Lo sconforto è dettato, naturalmente, dalla mancata qualificazione per la seconda volta di fila a un Mondiale, evento mai accaduto nella storia della Nazionale azzurra. L'indecisione è legata al futuro del commissario tecnico Roberto Mancini , che dopo la notte da incubo di Palermo - secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport - avrebbe chiesto un po' di tempo (qualche giorno) per riflettere sull'eventualità di proseguire il proprio percorso in panchina. Mancini, turbato come e più di tutti dall'eliminazione di giovedì sera, si confronterà con familiari e amici per valutare pro e contro, poi prenderà una decisione che, con ogni probabilità, sarà resa pubblica dopo la partita di martedì sera in Turchia. Il ct - questo è certo - gode della fiducia sia della Federazione (che vorrebbe onorare il contratto firmato fino al 2026), sia della squadra.