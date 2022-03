Dopo essersi ritrovati nei playoff chiudendo al secondo posto il girone alle spalle della Svizzera, i ragazzi di Mancini non sono stati capaci, nonostante 32 tiri tentati, di fare un gol alla modesta Macedonia del Nord (Nazionale n° 67 del ranking FIFA), che con l’unico tiro in porta della sua partita al minuto 92, ha spento i sogni di partecipare a Qatar 2022 di un’Italia che pensava già a come disinnescare CR7 e soci e, invece non è stata capace nemmeno di battere una Nazionale tecnicamente modesta come quella allenata da Milevski.

Si chiude con i fischi di una Palermo incredula e con capitan Chiellini che va a tirare su un affranto Gigio Donnarumma, che non è proprio riuscito ad arrivare sul tiro angolatissimo dell’ex rosanero Trajkowski. E così prova a spiegarla a caldo ai microfoni di Rai Sport, il ct Roberto Mancini.

"L'Europeo è stata la mia più grande gioia a livello professionale, quanto accaduto stasera è la mia più grande delusione. Non dovevamo esserci stasera qui, abbiamo fatto di tutto per cercare di vincere. Purtroppo certe partite sono così, è difficile parlare della partita stasera perché l'abbiamo dominata. Cosa è successo in questi 8 mesi? All’Europeo la vittoria è stata strameritata, qui c'è stata totale sfortuna, purtroppo quando si perde tocca stare in silenzio. Abbiamo dominato il girone, questa sera non so quale sia lo score questa sera. Sembra sia stato fatto apposta. Mi dispiace per i giocatori. Il mio futuro? La delusione è troppo grande per parlare del mio futuro”.

