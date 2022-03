Turchia in amichevole dopo la clamorosa eliminazione ad Verratti che ha salutato a causa di un infortunio patito contro la Macedonia. Out anche Jorginho, Immobile, Insigne, Gianluca Mancini e Berardi. Era già nell'aria ma, come prevedibile, molti azzurri hanno lasciato il ritiro e non faranno parte del gruppo che affronterà lain amichevole dopo la clamorosa eliminazione ad opera della Macedonia ai playoff Mondiali . Il primo a lasciare è statoche ha salutato a causa di un infortunio patito contro la Macedonia. Out anche Jorginho, Immobile, Insigne, Gianluca Mancini e Berardi.

Infortuni anche per Mancini e Berardi dopo il match contro la Macedonia anche se non si conoscono per adesso i dettagli. Per Jorginho, Immobile e Insigne è stata invece una scelta tecnica, in accordo con i giocatori, per permettere al ct Mancini di mandare una squadra un po' diversa per la sfida che in programma a Konya martedì 29 marzo.

