Ogni volta prima di dormire ci penso. E’ una sfida che non possiamo sbagliare” Marco Verratti si prepara a sfidare, in uno dei big match di questa 5a giornata di Champions League, il Manchester City di Pep Guardiola all’Etihad Stadium ma nella sua mente trova spazio anche il playoff che affronterà con l’Italia nel mese di marzo e in cui la Nazionale campione d’Europa in carica proverà a strappare il pass per il Mondiale di Qatar 2022. Dai microfoni di Sky Sport, il centrocampista abruzzese ha voluto lanciare un messaggio di speranza e fiducia agli appassionati di calcio italiani.

Abbiamo fiducia in noi. Giocando con il cuore si possono raggiungere obiettivi che si pensavano impossibili. Dico agli italiani di stare tranquilli che daremo il massimo. Non sarà semplice, ma ho molta fiducia: abbiamo tante possibilità di qualificarci. Poi il calcio è strano, ma abbiamo molte possibilità.

Ad

"Messi è uno spettacolo, è semplice proprio come me"

Qualificazioni Mondiali Europa Italia, tutte le qualificate agli spareggi: guida al sorteggio 16/11/2021 A 22:20

Verratti ha poi approfondito la propria relazione con Leo Messi, una delle star del galattico PSG 2021-22.

Ci scordiamo che a volte è una persona normale come le altre. L’inizio è stato difficile per lui, si sta abituando sempre meglio, nello spogliatoio lo abbiamo accolto come un re, è un privilegio giocare con lui. E’ un ragazzo semplice, sono felice che si sia sbloccato in campionato. Spettacolare, ci diverte anche negli allenamenti, abbiamo un rapporto bello, è un ragazzo semplice e mi piacciono le persone come lui. Io sono semplice come lui e ci troviamo bene in campo e fuori”.

Marco Verratti e Lionel Messi Credit Foto Getty Images

Messi: "Laporta non mi ha chiesto mai di giocare gratis"

Qualificazioni Mondiali Europa Lo stadio è anche albergo, sfarzo a cinque stelle per Qatar 2022 19/11/2021 A 17:52