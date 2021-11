Con i rigori si va sul sicuro. Jorginho ne ha sbagliati due , addirittura: a Basilea, parato da Yann Sommer ; all'Olimpico, senza 'saltello', alto. Come il Divin Codino a Pasadena. E così: Svizzera-Italia 0-0, Italia-Svizzera 1-1 . La cronaca è sazia. Ma l'analisi? Non ancora. La differenza non l'ha fatta nessuno, questa volta; nemmeno il gioco. Per il Mondiale 'diretto' si decide lunedì: loro in casa con i bulgari; noi a Belfast, la culla di George Best che, nel '58, proprio bene non ci portò.

Dal trionfo di Londra, i campioni d'Europa hanno disputato 6 partite: 2 vittorie, fra le quali il largo 5-0 alla Lituania, 3 pareggi, 1 sconfitta; quella con la Spagna in Nations League, a San Siro. Un bilancio che sa di pancia piena, di episodi randagi, di magie dissolte. Essere stati i più bravi e i più forti per un mese, non significa esserlo in eterno, sulla parola.

Se l'Italia di Roberto Mancini era incerottata, la Svizzera di Murat Yakin era decimata. Eppure, per una ventina di minuti, all'inizio, ci ha rubato l'idea. Grandi folate a sinistra, la corsia di Federico Chiesa e Giovanni Di Lorenzo, con Noah Okafor, classe 2000, lesto a imbeccare il 'rimorchio'. Come sul gol di Silvan Widmer. Una Nazionale strana, macchinosa, arida al centro, colpa di un Andrea Belotti palesemente in ritardo, e avara sulle fasce. A metà campo, là dove regnava Denis Zakaria con la sua pedalata rotonda, Manuel Locatelli non replicava i lampi di giugno, Nicolò Barella arrancava in periferia e Jorginho soffriva la scorta di Xherdan Shaqiri.

Gli errori di misura complicavano le vie di accesso. Si viveva di briciole, di Sommer: mezzo miracolo su Barella, mezza papera su Di Lorenzo, fin lì timido e confuso. La Svizzera giocava semplice, di ragnatela e di ripartenze, fisica e mai passiva. Nella ripresa, gli ingressi di Sandro Tonali e Domenico Berardi, al posto del Gallo, offrivano più birra, più dribbling. Sommer murava un Lorenzo Insigne tristanzuolo, Chiesa occupava tutte le caselle dell'attacco senza però accenderle, o accendersi. Giacomo Raspadori era l'ultimo giro di roulette. Fino alla parabola di Jorginho e alla gaffe di Gigio Donnarumma, salvato dalla scopa di Leonardo Bonucci, non sempre il radar di cui ci sarebbe bisogno.

Certo, il penalty pesa. E tanto, pure. Ma trovo che il pareggio sia giusto. Troppa euforia, alla vigilia. Fra un'abbuffata e l'altra torna, implacabile, il problema del centravanti. Ciro Immobile era infortunato, Belotti fresco di bende. E Chiesa, che a 24 anni rimane il progetto più europeo della covata, ha raccolto la miseria di 4 reti in 37 gare, non proprio un bottino da aspirante cannoniere.

Nella peggiore delle ipotesi, restano gli spareggi. Ma credo che ci qualificheremo già in Irlanda del Nord. A patto, dopo essere diventati re anche perché baciati dal destino, di non sentirci, improvvisamente, perseguitati dai suoi sgherri. Sarebbe l'errore più grave. Animo: in campo va la rosa, non il giardiniere. E sino a due dischetti fa, Jorginho era da Pallone d'oro. Questi siamo.

