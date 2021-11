l’Italia di Roberto Mancini e venerdì conoscerà il suo destino L’annosa questione della punta di riferimento tiene più banco che mai e negli ultimi giorni il giocatore più chiacchierato a riguardo è un ragazzo di 29 anni che la maglia azzurra non l’ha mai vestita: João Pedro. Il tempo degli onori è finito, lasciando spazio a qualche sudore freddo e l'inevitabile dose di preoccupazione. Dopo il trionfo europeo di giugno, ha fallito la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022 e venerdì conoscerà il suo destino in vista dei temuti playoff di marzo . Serviranno due vittorie per evitare la seconda, clamorosa esclusione di fila dal torneo iridato. Ma saranno necessari uno smalto fisico e una concretezza offensiva inaridite nelle ultime sfide tiene più banco che mai e negli ultimi giorni il giocatore più chiacchierato a riguardo è un ragazzo di 29 anni che la maglia azzurra non l’ha mai vestita:

Mancini: "Non dimentichiamoci quanto fatto quest'estate"

Sarei bugiardo se dicessi che non mi fa piacere, stiamo parlando di una delle Nazionali più forti della storia e di una maglia pesantissima - ha detto Joao Pedro dopo Cagliari-Sassuolo - Un Paese che mi ha accolto e mi ha dato tutto quello che ho. Sinceramente non me l'aspettavo, ma forse significa che ho fatto qualcosa di buono. Sono nato in Brasile, ma tutto quello che ho conquistato me l'hanno dato l'Italia e la Sardegna". L'investitura è arrivata dal dirigente del Cagliari Stefano Capozucca, che ha speso parole importanti per il suo giocatore e ricordato a tutti che il nativo di Ipatinga possiede la cittadinanza italiana dal 2017, in virtù del matrimonio con una donna siciliana. Il giocatore, che in passato aveva dichiarato di "non meritare la maglia azzurra", ora pare essere stuzzicato dall'idea: ", stiamo parlando di una delle Nazionali più forti della storia e di una maglia pesantissima - ha detto Joao Pedro dopo Cagliari-Sassuolo - Un Paese che mi ha accolto e mi ha dato tutto quello che ho. Sinceramente non me l'aspettavo, ma forse significa che ho fatto qualcosa di buono. Sono nato in Brasile, ma tutto quello che ho conquistato me l'hanno dato l'Italia e la Sardegna".

Sui pro e sui contro di una sua eventuale qualificazione ci siamo già espressi In quest'arco temporale, Joao Pedro ha segnato 42 gol: 18 nella prima stagione, 16 nella seconda e 8 nella prima parte di questo campionato, dove ha mantenuto invariate le sue medie realizzative nonostante la penuria di risultati della sua squadra. Nella speciale classifica, l'attaccante rossoblù spazza via la concorrenza visto che chi insegue, Neymar del PSG e Gabriel Jesus del Manchester City, si fermano a 25 gol. A costruireb le cifre di João Pedro hanno contribuito un'inossidabile titolarità (oltre a restare molto spesso in campo per l'intero match) e una salute fisica eccezionale, avendo saltato solamente una partita per problemi fisici nel periodo considerato. L'attaccante del Cagliari ha ragione e "qualcosa di buono" è fin troppo riduttivo per descrivere la sua costanza di rendimento nelle ultime stagioni.ci siamo già espressi in questo articolo , mentre c'è un dato statistico che racconta bene il suo momento d'oro: dall'inizio della stagione 2019/20 a oggi, nessun giocatore brasiliano ha segnato più di lui nei cinque campionati top d'Europa.: 18 nella prima stagione, 16 nella seconda e 8 nella prima parte di questo campionato, dove ha mantenuto invariate le sue medie realizzative nonostante la penuria di risultati della sua squadra. Nella speciale classifica, l'attaccante rossoblù spazza via la concorrenza visto che chi insegue,. A costruireb le cifre di João Pedro hanno contribuito un'inossidabile titolarità (oltre a restare molto spesso in campo per l'intero match) e una salute fisica eccezionale, avendo saltato solamente una partita per problemi fisici nel periodo considerato.

