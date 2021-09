Tegola per il Belgio di Roberto Martinez impegnato nelle qualificazioni al Mondiale 2022: Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro dei Diavoli Rossi a causa di un fastidio muscolare alla coscia. Dopo aver raggiunto il traguardo delle 100 presenze in nazionale nella sfida contro la Repubblica Ceca (dove ha anche segnato il primo gol del match), l'ex attaccante dell'Inter dovrà saltare il prossimo impegno contro la Bielorussia.

Nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 contro la Rep.Ceca, Lukaku aveva aperto le marcature per il Belgio (vittorioso per 3-0) e aveva fornito al milanista Saelemaekers l'assist per la terza rete. Poi, all'81', ha lasciato il campo dolorante, sostituito da Batshuayi. Per l'entità del problema muscolare si attendono i risultati degli appositi esami strumentali.

Qualificazioni Mondiali Europa La Spagna cade in Svezia, L'Inghilterra dilaga in Ungheria 02/09/2021 A 21:45

Lukaku contro il razzismo: "FIFA e UEFA devono intervenire"

Calciomercato 2020-2021 Inter scatenata: Belotti e Correa possono arrivare entrambi 23/08/2021 A 21:18