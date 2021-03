Tre forfait in un colpo solo in casa Italia: per le prossime due sfide di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, il c.t. Mancini dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini, Domenico Berardi e Ciccio Caputo. I tre, infatti, hanno lasciato in mattinata il ritiro degli azzurri non aggregandosi - così - al gruppo in partenza per Sofia. Domenica alle 20:45, infatti, l'Italia sarà impegnata nella sfida contro la Bulgaria, mentre il prossimo mercoledì, se la vedrà a Vilnius contro la Lituania. Due sfide in cui l'estro dei due attaccanti del Sassuolo e l'esperienza del centrale juventino avrebbero fatto davvero comodo.

L'entità degli infortuni

Se per Chiellini sembra trattarsi solamente di un riposo precauzionale e Berardi si trova a fare i conti con un affaticamento muscolare, più delicata è la condizione dell'attaccante neroverde Ciccio Caputo: il giocatore, infatti, è stato sottoposto ad accertamenti supplementari e nei prossimi giorni le sue condizioni verranno nuovamente valutate dallo staff medico del Sassuolo. Mancini, dunque, deve pensare a come rimpiazzare le tre assenze già per la prossima sfida contro la Bulgaria: Acerbi, Chiesa e Belotti cominciano a scaldare i motori.

Mancini: "Servono rose più ampie agli Europei"

