L'Italia affronterà la Macedonia del Nord nella semifinale playoff per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 . Gli azzurri, sorteggiati nel Girone C, disputeranno la partita contro Elmas e compagni in casa giovedì 24 marzo, presumibilmente allo stadio Olimpico di Roma. La Nazionale di Roberto Mancini , campione d'Europa in carica, è costretta a passare attraverso la trappola degli spareggi in virtù del secondo posto ottenuto nel Girone C di qualificazione alle spalle della Svizzera . Stesso cammino per la Macedonia del Nord, piazzatasi seconda nel Girone J alle spalle della Germania. La vincente tra Italia e Macedonia del Nord affronterà in trasferta in finale, sempre in gara secca, la vincente dell'altra semifinale del Girone C tra Portogallo e Turchia. Quindi, in caso di successo in semifinale, gli azzurri si giocheranno l'accesso al Mondiale a Lisbona o a Istanbul.

La formula dei playoff

Il regolamento dei playoff prevede che le squadre inserite nello stesso gruppo (il girone C per quanto riguarda l'Italia) si sfidino in gara unica a eliminazione diretta sia in semifinale che in finale. Per conquistare la qualificazione alla fase finale di Qatar 2022, quindi, bisogna vincere due partite secche. In caso di parità al 90' si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice.

Le date dei playoff

L'Italia affronterà la Macedonjia del Nord in semifinale giovedì 24 marzo. La sede dell'incontro è ancora da definire in via ufficiale, ma la scelta ricadrà probabilmente sullo stadio Olimpico di Roma. Va ribadito che, qualora gli azzurri si qualificassero alla finale, dovrebbero affrontare martedì 29 marzo una tra Portogallo e Turchia in trasferta, quindi a Lisbona nel caso si qualificasse la Nazionale di Cristiano Ronaldo o a Istanbul se a passare fossero i turchi. In ogni caso una tra Italia e Portogallo rimarrà fuori da Qatar 2022 e questa è già una notizia di non poco conto. Rimangono da definire anche gli orari delle partite.

Mancini: "Non dimentichiamoci quanto fatto quest'estate"

