Polonia-Svezia: la partita appare fin da subito molto equilibrata con interessanti individualità da entrambe le parti. La Polonia doveva affrontare la Russia ma, a seguito della guerra in Ucraina e delle pesanti sanzioni inflitte, la squadra di Lewandowski ha superato il turno senza dover giocare. Dall'altra parte, la Svezia ha battuto la Repubblica Ceca ai tempi supplementari grazie ad un gol di Tempo di finali in questo fine marzo, non solo si giocherà Portogallo-Macedonia del Nord ma anche: la partita appare fin da subito molto equilibrata con interessanti individualità da entrambe le parti. La Polonia doveva affrontare la Russia ma, a seguito dellae delle pesanti sanzioni inflitte, la squadra di Lewandowski ha superato il turno senza dover giocare. Dall'altra parte, laha battuto la Repubblica Ceca ai tempi supplementari grazie ad un gol di Quaison . Tra i giocatori, ci saranno tanti volti del nostro campionato o che hanno gravitato in Italia come Szczęsny, Glik, Zieliński, Milik, Ekdal, Ibrahimovic e Kulusevski.

PROBABILI FORMAZIONI

Ad

POLONIA (3-5-2): Szczęsny; Bielik, Glik, Bednarek; Cash, Krychowiak, Moder, Zieliński, Puchacz; Milik, Lewandowski. CT: Michniewicz

Qualificazioni Mondiali Europa Il ciclone Bale piega l'Austria, Svezia avanti ai supplementari 24/03/2022 A 22:24

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Claesson, K. Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak. CT: Andersson

DOVE VEDERLA IN TV

Nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per trasmettere la partita. Allo stesso modo, non sarà possibile nemmeno seguirla in diretta streaming.

Allegri e Bonucci in coro: "Fiducia a Szczesny"

Qualificazioni Mondiali Europa Ibra convocato dalla Svezia, ci sarà per i play-off mondiali 16/03/2022 A 13:03