Macedonia del Nord a passare il turno e ad assicurarsi la finale contro il Portogallo. Il match si giocherà martedì 29 marzo alle ore 20.45 e vede il Portogallo gran favorito: la squadra di Santos ha superato nel precedente turno la Turchia in un match di alti e bassi. Anche l'organico è nettamente superiore potendo contare su talenti come Joao Felix e Leao ma anche sull'eterno Cristiano Ronaldo che avrà sicuramente voglia di timbrare il cartellino. Dall'altra parte, la Macedonia del Nord vola sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria sull'Italia e vuole regalarsi un'altra impresa. La gara è secca e chi vince staccherà il pass per il Mondiale in Qatar 2022.

PROBABILI FORMAZIONI

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Fonte, Danilo Pereira, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, Moutinho, Otavio; Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. Ct. Santos

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Elmas; M. Ristovski, Trajkovski. Ct. Milevski

DOVE VEDERLA IN TV

Nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per trasmettere la partita. Allo stesso modo, non sarà possibile nemmeno seguirla in diretta streaming.

Impresa Macedonia: tifosi in delirio a Skopje, è festa!

